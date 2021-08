Τοπικά Νέα

Ζάκυνθος - Ηλεκτροπληξία: τι έδειξε η νεκροψία για τον θάνατο του παιδιού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία στην Πάτρα μεταφέρθηκε η σορός του 9χρονου. Τι αναφέρει η ιατροδικαστής.

Στη Πάτρα βρίσκεται η σορός του αδικοχαμένου 9χρονου αγοριού, που έχασε την ζωή του το Σάββατο το βράδυ, στο Τσιλιβή Ζακύνθου.

Η ιατροδικαστής της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πατρών, Αγγελική Τσιόλα, που εξέτασε τον άτυχο 9χρονο, ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ «ότι σύμφωνα με την νεκροψία-νεκροτομή, η αιτία θανάτου του 9χρονου είναι η ηλεκτροπληξία».

Υπενθυμίζει ότι το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, το άτυχο παιδί έπαιζε “κρυφτό” με την παρέα του, όταν αποφάσισε να κρυφτεί πίσω από κεντρική μονάδα κλιματισμού ξενοδοχείου, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Η οικογένεια του παιδιού θα κινηθεί δικαστικά σε βάρος κάθε εμπλεκόμενου. Έχει ορίσει ήδη δικηγόρο, ο οποίος μίλησε στην στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλοκαίρι Μαζί”.

Αυτό που υποστηρίζουν αρχικά είναι πως δεν ελήφθησαν τα απαραίτητα μέτρα ώστε ο χώρος με τις εγκαταστάσεις του κλιματισμού να είναι προφυλαγμένος, μη προσβάσιμος δηλαδή στον οποιοδήποτε, ισχυρίζονται ότι δεν λειτούργησαν συστήματα ασφαλείας, ώστε να διακοπεί η παροχή ρεύματος και κάνουν λόγο για αμέλεια από πλευράς των υπευθύνων του ξενοδοχείου.

Την Κυριακή συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου, ένας ηλεκτρολόγος και ένας ψυκτικός, που είναι υπεύθυνοι για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση, την οποία άγγιξε το παιδί πριν πάθει ηλεκτροπληξία.





Ειδήσεις τώρα:

Φωτιά στα Βίλια: εκκενώσεις, καμένα σπίτια και αγωνία για τον Κιθαιρώνα

Κορονοϊός - Οικονομόπουλος: πήρε εξιτήριο από τον Ευαγγελισμό

Κορονοϊός - Αρβελέρ: εμβολιαστείτε για να σώσουμε την ανθρωπιά και τον πολιτισμό μας