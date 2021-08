Τεχνολογία - Επιστήμη

Εμβόλιο Pfizer: Πήρε πλήρη έγκριση για χρήση από τον FDA

Το εμβόλιο των Pfizer-BioNTech έγνε το πρώτο εμβόλιο που παίρνει πλήρη έγκριση και αφορά σε άτομα ηλικίας άνω των 16 ετών.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έδωσαν σήμερα την πλήρη έγκρισή τους για τη χορήγηση του εμβολίου των Pfizer/BioNTech στα άτομα ηλικίας 16 ετών και άνω, ανακοίνωσε η αμερικανική ρυθμιστική αρχή, στην πρώτη τέτοιου είδους έγκριση εμβολίου κατά της Covid-19.

Το εμβόλιο των Pfizer/BioNTech είχε λάβει μέχρι τώρα προσωρινή άδεια επείγουσας χρήσης. H αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) "ενέκρινε το πρώτο εμβόλιο κατά της Covid-19στη χώρα. Το εμβόλιο της Pfizer είχε λάβει από τον Δεκέμβριο άδεια επείγουσας χρήσης. Το εμβόλιο συνεχίζει να διατίθεται για τα παιδιά και τους εφήβους ηλικίας από 12 έως 15 ετών βάσει αυτής της άδειας υπό όρους", διευκρίνισε η FDA.

Παρλα το ότι εκατομμύρια άνθρωποι έλαβαν με ασφαλή τρόπο εμβόλια κατά της Covid-19, αναγνωρίζουμε ότι σε μερικούς, αυτή η έγκριση θα μπορεί να δώσει περισσότερη εμπιστοσύνη στον εμβολιασμό", δήλωσε η προσωρινή επικεφαλής της FDA, Τζάνετ Γούντκοκ, την οποία επικαλείται η ανακοίνωση. "Το σημερινό σημαντικό στάδιο μας φέρνει λίγο πιο κοντά στο να ανατρέψουμε την πορεία της πανδημίας στις ΗΠΑ", πρόσθεσε.

Αυτή η πλήρης έγκριση μπορεί όχι μόνο να πείσει ορισμένους διστακτικούς, αλλά και να επιτρέψει σε ορισμένες αρχές να επιβάλουν τον εμβολιασμό χωρίς τον φόβο των νομικών προσφυγών. Το Πεντάγωνο είχε ανακοινώσει συγκεκριμένα ότι όλα τα μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων θα πρέπει να εμβολιαστούν μόλις ανακοινωθεί η πλήρης έγκριση του εμβολίου.

"Αξιολογήσαμε τα επιστημονικά δεδομένα και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε εκατοντάδες σελίδες" και "διενεργήσαμε τη δική μας ανάλυση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας του εμβολίου", δήλωσε ο Πίτερ Μαρκς, επιστημονικός υπεύθυνος στους κόλπους της FDA. Διευκρίνισε ότι η διαδικασία παραγωγής του εμβολίου ελέγχθηκε επίσης, μεταξύ άλλων μέσω επισκέψεων στο εργοστάσιο.

