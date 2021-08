Παράξενα

Πέθανε ο ψηλότερος άνδρας στις ΗΠΑ (εικόνες)

Έφυγε από τη ζωή σε νεαρή ηλικία, ο άνδρας που ήταν γνωστός λόγω του ύψους του.

Πέθανε ο άνδρας που ήταν γνωστός ως ο ψηλότερος άνδρας στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τη μητέρα του Igor Vovkovinskiy, κατοίκου του Ρότσεστερ.

Σύμφωνα με τη μητέρα του, πέθανε από καρδιακό πρόβλημα το βράδυ της Παρασκευής, σε ηλικία 38 ετών.

Είχε πάει από την Ουκρανία στη Μινεσότα σε ηλικία 7 ετών και το ύψος του οφειλόταν σε όγκο που είχε στη βλεννογόνο του. Ήταν πάνω από 2.30 μέτρα.

Το 2012 δεν μπορούσε να βρει παπούτσια να του κάνουν και άρχισε δημόσιο έρανο και του έφτιαξαν αθλητικά σε ειδική παραγγελία.

Το 2011 είχε εμφανιστεί στην ταινία “Hall Pass” και το 2013 είχε ανέβει στη σκηνή της Eurovision.

