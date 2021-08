Κοινωνία

Έγκλημα στη Θεσσαλονίκη: Ανθρωποκυνηγητό για τον σύντροφο της γυναίκας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σύμφωνα με μαρτυρίες περιοίκων, ο άνδρας εγκατέλειψε την πολυκατοικία με αιματοβαμμένα ρούχα. Οι συχνοί τσακωμοί και το πρόσφατο επεισόδιο έξω από το σπίτι.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι αστυνομικές έρευνες για τη δολοφονία μίας 56χρονης γυναίκας, με καταγωγή από τη Γεωργία, η οποία βρέθηκε νεκρή σε διαμέρισμα ημιώροφου, επί της οδού Γραβιάς 47, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Η άτυχη γυναίκα βρέθηκε μέσα σε λίμνη αίματος φέροντας πολλαπλά χτυπήματα πιθανότατα από αιχμηρό αντικείμενο. Η αστυνομία κλήθηκε στο σημείο όταν ειδοποιήθηκε από περίοικο και το σημείο παραμένει αποκλεισμένο.

Στο διαμέρισμα βρίσκονται αστυνομικοί της Σήμανσης που ερευνούν τους χώρους, ενώ οι αξιωματικοί της Δίωξης Εγκλημάτων Κατά Ζωής που ανέλαβαν την εξιχνίαση της υπόθεσης εξετάζουν ως επικρατέστερη εκδοχή ο δράστης να προέρχεται από το περιβάλλον της γυναίκας και ειδικότερα να πρόκειται για τον σύντροφο της θανούσας, επίσης με καταγωγή από τη Γεωργία.

Το σενάριο αυτό ενισχύεται από μαρτυρίες περιοίκων που φέρονται να κατέθεσαν στους αστυνομικούς ότι είδαν τον άνδρα να εγκαταλείπει την πολυκατοικία με αιματοβαμμένα ρούχα. Κατά τις ίδιες μαρτυρίες, ο τσακωμός τους διήρκεσε περίπου τριάντα λεπτά, ενώ κάποια στιγμή η άτυχη γυναίκα φώναζε: «Σε παρακαλώ μη με σκοτώσεις».

Η σχέση του ζεύγους φέρεται να περνούσε κρίση τον τελευταίο καιρό, ενώ μόλις λίγες μέρες νωρίτερα ο ίδιος άνδρας φαίνεται ότι είχε προκαλέσει επεισόδιο έξω από το σπίτι της γυναίκας.

Οι αστυνομικές Αρχές αναζητούν τον ηλικίας (περίπου) 55 ετών άνδρα για να τον εξετάσουν.

Ειδήσεις τώρα:

Εμβόλιο Pfizer: Πήρε πλήρη έγκριση για χρήση από τον FDA

Θεσσαλονίκη - θανάτωση σκύλου: ποινική δίωξη στον 25χρονο

Ζάκυνθος - Ηλεκτροπληξία: τι έδειξε η νεκροψία για τον θάνατο του παιδιού