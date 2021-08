Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Θεοδωρίδου - Θεμιστοκλέους για τα εμβόλια και την μετάλλαξη Δέλτα

Στο επίκεντρο της ενημέρωσης βρέθηκε η τρίτη, αναμνηστική δόση εμβολίου κατά του κορονοϊού σε συγκεκριμένες ευπαθείς ομάδες.

Με την επιστροφή στην προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά την επέλαση του κορονοϊού, ξεκίνησε την ενημέρωση για την πορεία του εμβολιαστικού προγράμματος κατά της covid-19, η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου.

Τόνισε ότι ο εμβολιασμός με δύο δόσεις παραμένει αποτελεσματικός σε ποσοστό 92%, ωστόσο ανέφερε ότι και οι εμβολιασμένοι, με την μετάλλαξη Δέλτα κολλάνε τον ιό αλλά έχουν κατά 65% μικρότερες πιθανότητες να τον μεταδώσουν.

Παράλληλα, έκανε γνωστό ότι η πλατφόρμα για την τρίτη δόση εμβολίου σε ευπαθείς ομάδες θα ανοίξει στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι πήρε πλήρη έγκριση το εμβόλιο της Pfizer κατά του κορονοϊού από τον FDA, αίροντάς του την χρήση έκτακτης ανάγκης και καθιερώνοντάς το ως εμβόλιο ευρείας χρήσης.

Την ίδια ώρα ανακοινώθηκαν τα νέα κρούσματα στη χώρα, με τον αριθμό να παραμένει υψηλός και τους διασωληνωμένους να αυξάνονται.

