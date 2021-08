Κοινωνία

Ενδοοικογενειακή βία: 2214 συλλήψεις το 2020

Το έγγραφο του υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη για τα περιστατικά ενδοοικογενειακής και έμφυλης βίας τον περασμένο χρόνο.

Στους 2.214 ανήλθαν, κατά το 2020, οι συλληφθέντες για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας δράστες, σύμφωνα με έγγραφο του υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, Λευτέρη Οικονόμου το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Στοιχεία για τις συλλήψεις που έγιναν για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας είχε ζητήσει από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ο βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής, Γιώργος Καμίνης, με ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων, μετά τη δολοφονία γυναίκας από τον σύζυγό της στη Δάφνη. Ο Γιώργος Καμίνης, ο οποίος στην ερώτησή του έκανε λόγο για «επιχειρησιακή ένδεια και εγκληματική αδράνεια της ΕΛΑΣ στην αντιμετώπιση περιστατικών ενδοοικογενειακής και έμφυλης βίας με τραγικές συνέπειες» και για «έξαρση περιστατικών που καθιστούν άμεση την ανάγκη εκπόνησης ειδικού επιχειρησιακού πρωτοκόλλου ενεργειών της ΕΛΑΣ», ζητούσε, μεταξύ άλλων, να ενημερωθεί σε πόσες περιπτώσεις συνελήφθη ο δράστης και ασκήθηκε ποινική δίωξη από τα συνολικά 5.413 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας που διαχειρίστηκε η ΕΛΑΣ, το 2020. Ζητούσε επίσης ενημέρωση σε πόσα από τα 5.413 περιστατικά έγινε περαιτέρω παρακολούθηση των υποθέσεων, σύμφωνα με τους στόχους που έχει θέσει το Τμήμα Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και με ποιά διαδικασία.

Όπως διευκρινίζεται στο έγγραφο του κ. Οικονόμου, οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας που επιλαμβάνονται προανακριτικά υποθέσεων ενδοοικογενειακής βίας, δεν ενημερώνονται για την περαιτέρω ποινική εξέλιξη/ έκβαση ή/και άσκηση ποινικής δίωξης. Μολαταύτα, σύμφωνα με το πδ 37/2019 (ΦΕΚ Α' - 63), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στις αρμοδιότητες του Τμήματος Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας και των Γραφείων Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας εμπίπτει η συλλογή, επεξεργασία και τακτική τήρηση στατιστικών στοιχείων για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και θυμάτων αυτής, καθώς επίσης και στοιχείων που αφορούν στην ποινική εξέλιξη των εν λόγω υποθέσεων, σε συνεργασία με τις περιφερειακές Υπηρεσίες και τις εισαγγελικές Αρχές. Η τροποποίηση των συγκεκριμένων διατάξεων αποτελεί αντικείμενο εξέτασης εκ μέρους του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως επισημαίνει ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Ο βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής ζητούσε εξάλλου να ενημερωθεί, σε πόσα από τα 5.413 περιστατικά έγινε περαιτέρω παρακολούθηση των υποθέσεων, σύμφωνα με τους στόχους που έχει θέσει το Τμήμα Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και με ποια διαδικασία. Σε απάντηση του ερωτήματος, ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη αναφέρει ότι έχει δημιουργηθεί μηχανογραφική εφαρμογή, αποκλειστικά για τις ανάγκες λειτουργίας των Υπηρεσιών Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, η οποία καθιστά δυνατή, τόσο την εξαγωγή αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων, όσο και την παρακολούθηση/ άσκηση εποπτείας κάθε συναφούς υπόθεσης, εκ μέρους των οικείων Γραφείων Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας και του Τμήματος Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας.

Ο Λευτέρης Οικονόμου επισημαίνει εξάλλου, ότι για τον ενδεδειγμένο χειρισμό υποθέσεων έχει εκδοθεί οδηγός Αστυνομικής Ανταπόκρισης στα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Κατόπιν δε σχετικού αιτήματος του Τμήματος Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, αναφορικά με τις ενδεικνυόμενες δικονομικές ενέργειες και τη συλλογή προανακριτικού υλικού, επετεύχθη η από 19-06-2020 έκδοση Οδηγιών/ Κατευθύνσεων της εισαγγελέως Ενδοοικογενειακής Βίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. Εξάλλου, ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη αναφέρει ότι το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Ελληνικής Αστυνομίας (ΣΕΠΕΑ) για τα έτη 2021-2025, περιλαμβάνει δράσεις/ έργα που στοχεύουν στην αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας/ κακοποίησης των γυναικών.

Ο κ. Καμίνης ζητούσε να ενημερωθεί και ποιο είναι το ποσοστό γυναικών αστυνομικών που υπηρετoύν σε υπηρεσίες άμεσης ανταπόκρισης της ΕΛΑΣ, ποιο το αντίστοιχο ποσοστό σε θέσεις ευθύνης της ΕΛΑΣ, στο επιτελικό Τμήμα Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και στα Γραφεία Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας στις Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις και στις Διευθύνσεις Αστυνομίας κάθε Νομού.

Σύμφωνα με το απαντητικό έγγραφο του υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, σε σύνολο επτά χιλιάδων επτακοσίων πενήντα επτά (7.757) γυναικών αστυνομικών υπαλλήλων, η παρούσα ανά την επικράτεια δύναμη, σε Υπηρεσίες άμεσης ανταπόκρισης που σχετίζονται με θέματα ενδοοικογενειακής βίας ανήρχετο, την 09-08 τρέχοντος έτους, σε:

1.917 (ποσοστό 24,7%) σε Υπηρεσίες Τάξης (Υποδιευθύνσεις Αστυνομίας, Αστυνομικά Τμήματα και Αστυνομικοί Σταθμοί),

1.085 (ποσοστό 13,9%) σε Υπηρεσίες Ασφαλείας (Κεντρικές Υπηρεσίες, Υποδιευθύνσεις και Τμήματα Ασφάλειας) και

242 (ποσοστό 3,1%) σε Υπηρεσίες 'Αμεσης Δράσης (Αττικής, Θεσσαλονίκης και λοιπών Τμημάτων).

Ενημερώνει επίσης ότι τριάντα μία (31) αξιωματικοί κατέχουν υψηλόβαθμες θέσεις και

ενενήντα μία (91) υπηρετούν στις Υπηρεσίες Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας.

Σε σχέση με την πρόσφατη δολοφονία γυναίκας από τον σύζυγό της στη Δάφνη, ο Γιώργος Καμίνης ανέφερε ότι ανέδειξε με τρόπο τραγικό τις επιχειρησιακές αδυναμίες της Ελληνικής Αστυνομίας και την προκλητική απουσία στοιχειωδών αντανακλαστικών στην αντιμετώπιση καταγγελιών ενδοοικογενειακής και έμφυλης βίας.

«Προκειμένου να διερευνηθούν ενδελεχώς τα καταγγελλόμενα και να καταλογισθούν -σε συντρέχουσα περίπτωση- ανάλογες πειθαρχικές ευθύνες, από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής διατάχθηκε η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη», αναφέρει στην απάντησή του ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη.

