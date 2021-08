Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - εμβόλιο: ανοίγουν τα ραντεβού για την τρίτη δόση

Ποιοι και πότε θα κάνουν την τρίτη δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού.

Αρχές Σεπτεμβρίου ανοίγει η πλατφόρμα για όσους θα πρέπει να κλείσουν ραντεβού για να κάνουν και τρίτη δόση του εμβολίου, καθώς λόγω των προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζουν, φαίνεται ότι οι δύο δόσεις δεν ήταν αρκετές για να δημιουργήσουν τα απαραίτητα αντισώματα που θα τους προστατέψουν από τον κορονοϊό.

Σε αυτούς που θα πρέπει να κάνουν λοιπόν την τρίτη δόση αλλά και πότε πρέπει να γίνει το εμβόλιο, αναφέρθηκε η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου. Όπως είπε, η τρίτη δόση του εμβολίου θα πρέπει να γίνει τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης δόσης των mRNA εμβολίων της Pfizer και της moderna αλλά και μετά τη δεύτερη δόση του Astra Zeneca αλλά και του μονοδοσικού εμβόλιου της Johnson and Johnson. Όλοι όσοι ανήκουν στην κατηγορία αυτή και έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους πριν τον Αύγουστο θα πρέπει αρχές Σεπτεμβρίου να κλείσουν ραντεβού και να προχωρήσουν στην τρίτη δόση του εμβολίου.

Πρόκειται για μία μεγάλη ομάδα ασθενών που σύμφωνα με τα όσα είπε η κυρία Θεοδωρίδου περιλαμβάνει όσους έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων ή αιμοποιητικών κυττάρων, όσους υποφέρουν από νεφρική ανεπάρκεια και βρίσκονται σε θεραπεία, όσοι νοσούν από καρκίνο και είναι υπό αγωγή και θεραπεία. Επίσης τρίτη δόση θα πρέπει να κάνουν όλοι οι ανοσοκατασταλμένοι οι οποίοι πάσχουν από αυτοάνοσα νοσήματα ή άλλα νοσήματα που προκαλούν ανοσοκαταστολή, αλλά και όσοι ζουν με την HIV λοίμωξη και τα cd4 τους ανιχνεύονται κάτω από τα 200. Μία άλλη κατηγορία η οποία θα πρέπει να υποβληθεί σε τρίτη δόση του εμβολίου, είναι όσοι λαμβάνουν κορτιζόνη πάνω από 20 mg ημερησίως για διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών. Η τρίτη δόση όπως εξήγησε κυρία Θεοδωρίδου θα βοηθήσει όλους όσους δεν κατάφεραν να αναπτύξουν υψηλά αντισώματα με τις δύο πρώτες δόσεις του εμβολίου.

Σε ερωτήσεις που δέχτηκε η κυρία Θεοδωρίδου και αφορούσαν την δεύτερη δόση για το μονοδοσικό εμβόλιο Johnson and Johnson η οποία ήδη συζητείται στην Αμερική, η ίδια δεν απέκλεισε την πιθανότητα να χορηγηθεί και δεύτερη δόση, αλλά είπε ότι αυτό θα γίνει όταν έρθει ο χρόνος τονίζοντας ότι το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να χτιστεί ένα τείχος ανοσίας το οποίο όπως η ίδια πρόσθεσε «μετά την εμφάνιση της μετάλλαξης Δ , φαίνεται να μετακινείται προς τα πάνω και τελικά αποτελεί ένα στόχο που δύσκολα θα κατακτηθεί». Γι' αυτό όπως τόνισε θα πρέπει να εμβολιαστούν όλοι όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί. «Η υποχρεωτικότητα είναι το έσχατο μέτρο» εξήγησε και είπε ότι «μακάρι κάποιοι να αναλογιστούν αν έχουν κάνει το σωστό και παρά το φόβο και τις επιφυλάξεις να προσέλθουν για να εμβολιαστούν».

Η κυρία Θεοδωρίδου σε άλλο σημείο της ενημέρωσής της, έκανε ξεκάθαρο ότι κολλάνε τον ιό και οι εμβολιασμένοι, οι οποίοι όμως έχουν κατά 65% μικρότερες πιθανότητες να τον μεταδώσουν. «Η αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης αποτελεί την πιο αποτελεσματική μέθοδο για να περιορίσουμε την μετάδοση και την σοβαρή νόσηση από τον κορονοϊό» ξεκαθάρισε η ίδια, τονίζοντας ότι η μετάλλαξη Δέλτα «συνεχίζει να μας εκπλήσσει και να μας απειλεί καθώς ανέτρεψε πολλές από τις επιστημονικές μας προβλέψεις». Παρόλα αυτά όπως είπε φαίνεται ότι ο εμβολιασμός με δύο δόσεις προστατεύει πάνω 92% όσους έχουν εμβολιαστεί από το να νοσήσουν βαριά.

