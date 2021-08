Life

Χριστίνα Μπόμπα: η φωτογραφία την ώρα που θηλάζει τις κόρες της και οι δυσκολίες που αντιμετώπισε

Ένα τρυφερό μήνυμα έστειλε η ευτυχισμένη μανούλα, Χριστίνα Μπόμπα, ενώ ταΐζει τις κόρες της.

Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν το τελευταίο διάστημα η Χριστίνα Μπόμπα και ο Σάκης Τανιμανίδης, αφού κρατούν στην αγκαλιά τους τα δίδυμα παιδάκια τους.

Η σύζυγος του παρουσιαστή γέννησε την Τετάρτη 23 Ιουνίου με καισαρική τομή δύο υγιέστατα κοριτσάκια βάρους τριών κιλών, σε ιδιωτικό μαιευτήριο των βορείων προαστίων.

Έτσι λοιπόν, η καθημερινότητά τους έχει αλλάξει και βιώνουν όμορφες και μοναδικές στιγμές.

Το βράδυ της Κυριακής, η Χριστίνα Μπόμπα δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία, από την ώρα που θηλάζει τις δίδυμες κόρες της.

Η ίδια εξομολογήθηκε την εμπειρία της αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε.

«Ο θηλασμός είναι σίγουρα η πιο μαγική εμπειρία που βιώνω με τις κόρες μου...αλλά έχει και τις δυσκολίες του! Και καμία νέα μανούλα δεν είναι προετοιμασμένη για αυτό (ή είναι μόνο για μένα δύσκολο λόγω του ότι έχω δυο μωράκια;)

Ζω το πιο μαγικό συναίσθημα, να θηλάζω τα μωρά μου! Αλλά...

