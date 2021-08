Life

Monica Bellucci: Διακοπές στην Πάρο με την κόρη της, Deva Cassel (εικόνες)

Διακοπές στην Πάρο κάνει η καλλονή ηθοποιός μαζί με την κόρη της.

Στην Ελλάδα βρέθηκε πριν από μερικές ημέρες η Monica Bellucci και απόλαυσε τις διακοπές της μαζί με την κόρη της.

Συγκεκριμένα, η διάσημη Ιταλίδα ηθοποιός ταξίδεψε στην Πάρο μαζί με την κόρη της, Deva Cassel και απόλαυσαν υπέροχες στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας.

Ο φωτογραφικός φακός του GLANCE.GR, τη “συνέλαβε” μαζί με την κόρη της στο νησί του Αιγαίου στις 8 Αυγούστου να απολαμβάνουν μία χαλαρή βόλτα.

Η Monica Bellucci φορούσε μία maxi αέρινη floral φούστα και βυσσινί πουκάμισο που ταίριαζε υπέροχα στη σιλουέτα της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Monica Bellucci πρόκειται να επισκεφθεί ξανά σύντομα την Ελλάδα, καθώς θα πραγματοποιήσει συναυλία τον Σεπτέμβριο στο Ηρώδειο, ως Μαρία Κάλλας.

