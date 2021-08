Κοινωνία

Γυναικοκτονία στη Θεσσαλονίκη: συνελήφθη ο 55χρονος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί στον 55χρονο που κατηγορείται για τη δολοφονία της συντρόφου του.

Συνελήφθη το απόγευμα της Δευτέρας (23.08.2021) ο Γεωργιανός ο οποίος φέρεται να δολοφόνησε την 55χρονη σύντροφό του μέσα στο διαμέρισμά της στην οδό Γραβιάς, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας εντοπίστηκε στο Καραμπουρνάκι κοντά στον Ναυτικό Όμιλο Θεσσαλονίκης.

Έπειτα από τηλεφώνημα πολίτη στο σημείο έσπευσε περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. και προχώρησε στη σύλληψη του φερόμενου ως δράστη σύμφωνα με το thestival.gr.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Αστυνομικό Μέγαρο της Θεσσαλονίκης.