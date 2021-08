Κοινωνία

Βίλια: σε ύφεση η φωτιά - φόβοι για αναζωπυρώσεις

Συνεχίζουν να επιχειρούν αυξημένες δυνάμεις πυρόσβεσης. Συνολικά 31 δασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα.

Σε ύφεση βρίσκεται, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Κάζα Αττικής.

Στην περιοχή συνεχίζουν να επιχειρούν 167 πυροσβέστες με 60 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων δύο ομάδων πεζοπόρων τμημάτων, της δύναμης που έχει διαθέσει ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας με 61 πυροσβέστες και 18 οχήματα από τη Ρουμανία, το Μ.Ε.Τ.Π.Ε. και ομάδα Σ.μη.Ε.Α. της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Αττικής.

Από αέρος επιχειρούσαν περιοδικά 14 ελικόπτερα, συμπεριλαμβανομένων 2 ελικοπτέρων της Αεροπορίας Στρατού και 1 ως συντονιστικό, καθώς και 14 αεροσκάφη συμπεριλαμβανομένου του Beriev-200. Συνδρομή παρέχουν η ΕΛ.ΑΣ, ο Ερυθρός Σταυρός, εθελοντές πυροσβέστες, μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες τουλάχιστον τέσσερα σπίτια έχουν καεί στον Προφήτη Ηλία, την ώρα που συνεχίζεται η μάχη για να μην περάσει η φωτιά στον Κιθαιρώνα μετά από νέες αναζωπυρώσεις.

Παράλληλα, πραγματοποιούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της πυρκαγιάς στα Βίλια Αττικής. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στα εξής σημεία:

Στην εθνική οδό Ελευσίνας - Θηβών, από το ύψος της οδού Αντιστάσεων, στη Μάνδρα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θήβα. - Στην οδό Αγίου Γεωργίου στον οικισμό από οικισμό Παλαιοχώρι προς οικισμό Άγιο Γεώργιο(προς Θήβα).

Στον οικισμό Οινόης, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θήβα και Βίλια.

Στην επαρχιακή οδό Οινόης - Πόρτο Γερμενού και στην επαρχιακή οδό Βιλίων - Αλεποχωρίου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια.

Στην ανώνυμη οδό (συνέχεια οδού Αγίου Γεωργίου) από επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου - Ψάθας, Βιλίων προς οικισμό Άγιο Γεώργιο.

Στη λεωφόρο Κιθαιρώνος, στο ρεύμα προς Βίλια.

Στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την 16η Αυγούστου 2021, σε δασική έκταση στη Δ.Ε. Βιλίων συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις κυρίως για την διαβροχή της περιμέτρου. Συνδρομή παρέχουν ο Ελληνικός Στρατός, εθελοντές πυροσβέστες, καθώς και υδροφόρες και χωματουργικά μηχανήματα της Περιφέρειας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Μάχη με τις αναζωπυρώσεις δίνουν οι δυνάμεις κατάσβεσης και στο Μαρμάρι Εύβοιας. Εξαιτίας των δυνατών ανέμων, άνω των 7 μποφόρ, που έπνεαν στην περιοχή, οι μικροεστίες που είχε αφήσει πίσω της η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα και είχε τεθεί υπό έλεγχο, δημιουργούσε συνεχείς αναζωπυρώσεις, κάνοντας τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη μέσα στις γειτονιές του οικισμού για να σώσουν τις παραθεριστικές κατοικίες

31 δασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

Συνολικά 31 δασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο, σε όλη την Ελλάδα. Στις επιχειρήσεις κατάσβεσης συνδρομή παρέχουν οι δυνάμεις που διατέθηκαν μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, οι Ένοπλες Δυνάμεις, εθελοντές πυροσβέστες, υδροφόρες και μηχανήματα έργου των Ο.Τ.Α.

Σημειώνεται, ότι παραμένουν σε γενική επιφυλακή όλες οι Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος της επικράτειας και συνεχίζονται οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και μικτές περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις.

Οι περισσότερες πυρκαγιές αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο. Τέλος, τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

