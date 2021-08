Πολωνία: φράχτης στα σύνορα για τους μετανάστες

Κόσμος

Ενισχυμένες περιπολίες και φράχτης στα σύνορα της Πολωνίας με τη Λευκορωσία.

Η Πολωνία ανακοίνωσε σήμερα ότι θα ανεγείρει έναν φράχτη, ύψους 2,5 μέτρων, στα σύνορά της με την Λευκορωσία ενώ θα ενισχύσει και τις στρατιωτικές περιπολίες της στη μεθόριο, για να εμποδίσει την είσοδο μεταναστών στο έδαφός της.

Η Βαρσοβία και οι τρεις χώρες της Βαλτικής (Λιθουανία, Λετονία και Εσθονία) καταγγέλλουν ότι δέχονται μια «υβριδική επίθεση» που οργανώνει η Λευκορωσία η οποία, όπως υποστηρίζουν, ενθαρρύνει τους μετανάστες να περνούν παράνομα στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο υπουργός Άμυνας Μάριους Μπλάζακ διευκρίνισε σήμερα ότι ένας νέος φράχτης με διπλό συρματόπλεγμα, παρόμοιος με εκείνον που έχει ανεγερθεί στα σύνορα της Σερβίας με την Ουγγαρία, θα προστεθεί στον ήδη υπάρχοντα, που εκτείνεται σε μήκος περίπου 130 χιλιομέτρων. «Τα έργα θα ξεκινήσουν από την επόμενη εβδομάδα», ανέφερε στους δημοσιογράφους ο υπουργός.

Ο Μπλάζακ ανακοίνωσε επίσης ότι θα διπλασιαστεί, φτάνοντας τους 2.000, ο αριθμός των στρατιωτών που θα βοηθούν στο έργο της την αστυνομία των συνόρων. «Θα εναντιωθούμε στη γέννηση ενός νέου δρόμου διακίνησης μεταναστών, μέσω του πολωνικού εδάφους», τόνισε.

Νωρίτερα σήμερα οι τέσσερις χώρες κάλεσαν τον ΟΗΕ να λάβει μέτρα εναντίον της Λευκορωσίας. Στην κοινή διακήρυξή τους οι πρωθυπουργοί της Εσθονίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας και της Πολωνίας υποστήριξαν ότι οι ροές μεταναστών «σχεδιάστηκαν συστηματικά από το καθεστώς του Αλεξάντρ Λουκασένκο».

Τους τελευταίους μήνες, χιλιάδες μετανάστες, κυρίως από χώρες της Μέσης Ανατολής, πέρασαν τα σύνορα της Λευκορωσίας κατευθυνόμενοι σε ευρωπαϊκό έδαφος, κάτι που η ΕΕ θεωρεί ότι είναι μια μορφή αντιποίνων από το καθεστώς του Λουκασένκο, σε απάντηση για τις κυρώσεις που του επέβαλαν οι Βρυξέλλες.

