Σακελλαροπούλου: Το “ευχαριστώ” στους Αυστριακούς πυροσβέστες

Εθελοντές πυροσβέστες που επιχείρησαν στις φωτιές της Ελλάδας ευχαρίστησε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου εξέφρασε στους αυστριακούς εθελοντές πυροσβέστες και στους υπόλοιπους εθελοντές, την ευγνωμοσύνη όλων των Ελλήνων για την προσφορά τους στην κατάσβεση των πυρκαγιών που έπληξαν την χώρα μας .

Η κ. Σακελλαροπούλου, που βρίσκεται στην Αυστρία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Forum του Alpbach, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει στο Ίνσμπρουκ με ομάδα εθελοντών πυροσβεστών που συμμετείχαν στην κατάσβεση των πυρκαγιών που έπληξαν πρόσφατα τη χώρα μας, στους οποίους είπε τα εξής:

«Είμαι πολύ συγκινημένη γιατί ήθελα να υποδεχθώ, στο Προεδρικό Μέγαρο, τις αντιπροσωπείες πυροσβεστών από τις χώρες που έστειλαν βοήθεια στην Ελλάδα, αλλά αυτό δεν κατέστη δυνατόν, αφού αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αποστολής τους επέστρεψαν στην πατρίδα τους. Είναι έτσι μεγάλη η χαρά μου που έχω την ευκαιρία να σας συναντήσω εδώ και να εκφράσω, σε σας, και στους υπόλοιπους εθελοντές, την ευγνωμοσύνη όλων των Ελλήνων για την προσφορά σας».

Η κ. Σακελλαροπούλου συναντήθηκε επίσης στο Ίνσμπρουκ με τον Κυβερνήτη του ομόσπονδου Κρατιδίου του Τιρόλου Gunther Platter.

