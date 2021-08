Πολιτική

Πυρόπληκτοι: ΠΝΠ με τα μέτρα

Τα μέτρα του υπουργείου περιβάλλοντος για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος στις πυρόπληκτες περιοχές κατατέθηκαν στη Βουλή.

Κατατέθηκαν στη Βουλή από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας οι Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου για τις εργασίες αποκατάστασης στις περιοχές που πλήγηκαν από τις πυρκαγιές. Οι πράξεις «Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιών» και «Έκτακτα μέτρα για την αποτελεσματική προστασία και την ταχεία αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές Ιουλίου/Αυγούστου 2021», εισάγονται την Πέμπτη (26/8) στις επιτροπές της Βουλής στις οποίες θα απευθυνθεί με ομιλία του ο υπουργός, Κώστας Σκρέκας, ενώ την Τρίτη (31/8) θα συνεδριάσει η ολομέλεια.

Όπως είχε ανακοινώσει από τις 10 Αυγούστου ο υπουργός, οι βασικοί άξονες της αρωγής αφορούν στα εξής:

Άμεση προστασία των εδαφών και αποκατάσταση των δασικών οικοσυστημάτων που καταστράφηκαν ολικώς ή μερικώς από τις πρόσφατες πυρκαγιές σε Αττική, Εύβοια και Πελοπόννησο

και Ενδυνάμωση της προστασίας και της μέγιστης δυνατής αντοχής και ανθεκτικότητας των Δασών απέναντι στις αναπόφευκτες και ορατές πλέον επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης που απειλεί τον πλανήτη

Ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης και της σχέσης με τα δασικά οικοσυστήματα και την προστασία τους.

Ειδικότερα το πλάνο των άμεσων και στοχευμένων παρεμβάσεων για την προστασία και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος στις πληγείσες περιοχές περιλαμβάνει:

Χαρτογράφηση των καμένων εκτάσεων, με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων.

Κήρυξη αναδασωτέων εκτάσεων εντός 30 ημερών αντί 90 ημερών που ίσχυε έως σήμερα.

εντός 30 ημερών αντί 90 ημερών που ίσχυε έως σήμερα. Αύξηση και εντατικοποίηση των ελέγχων και επιτηρήσεων των καμένων εκτάσεων αλλά και άμεση εφαρμογή της ισχύουσας δασικής νομοθεσίας για την προστασία τους.

Άμεση απομάκρυνση των ιστάμενων καμένων δέντρων που συγκροτούν κυρίως την παρόδια βλάστηση.

Άμεση έναρξη κατασκευής αντιδιαβρωτικών έργων με κορμοδέματα και κλαδοπλέγματα αλλά και αντιπλημμυρικών έργων για τα οποία προωθείται ήδη η σύνταξη μελέτης για την άμεση υλοποίηση αυτών ώστε να αποτραπεί η εμφάνιση πλημμυρικών και χειμαρρικών φαινομένων κατά τη χειμερινή περίοδο.

Έκδοση Δασικών Αστυνομικών Διατάξεων (ΔΑΔ) για τις καμένες εκτάσεις, στις οποίες θα εξειδικεύεται κατά χώρο, χρόνο και τρόπο η απαγόρευση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων (όπως η άσκηση βόσκησης, θήρας κ.λπ.) που κρίνει αναγκαία η οικεία.

Ιεράρχηση και επιλογή περιοχών - με άμεση προτεραιότητα σε Εύβοια, Αττική και Πελοπόννησο – για την αποκατάσταση της βλάστησης με φυσική αναγέννηση ή τεχνητή αναδάσωση.