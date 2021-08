Πολιτική

Κορονοϊός - Ανεμβολίαστοι: Ανακοινώσεις Κικίλια για νέα μέτρα

Τι θα ισχύει για εργαζόμενους σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Πώς θα μπαίνουν στις αίθουσες οι μαθητές. Ποιοι θα κάνουν και τρίτη δόση εμβολίου.



Σε ανακοινώσεις για τα μέτρα Δημόσιας Υγείας που αφορούν σε ανεμβολίαστους πολίτες, θα προχωρήσει στις 12.00 το μεσημέρι ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας.

Στις ανακοινώσεις, οι οποίες θα γίνουν στο υπουργείο Υγείας, θα συμμετέχει και η Διευθύντρια της ΜΕΘ του ΓΝ «Ευαγγελισμός», πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας Καθηγήτρια Αναστασία Κοτανίδου.

«Η κοινωνία δεν μπορεί να περιμένει και κυρίως δεν μπορεί να παραμείνει όμηρος τέτοιων αντιλήψεων» διεμήνυσε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, σχετικά με την καθημερινότητα εμβολιασμένων και ανεμβολίαστων πολιτών από το Φθινόπωρο και εντεύθεν, γνωστοποιώντας παράλληλα πως σήμερα η κυβέρνηση θα προβεί σε ανακοινώσεις «μέτρων και ρυθμίσεων, που θα διασφαλίζουν την πλήρη, κατά το δυνατόν, λειτουργία της δημόσιας σφαίρας σε χώρους ιδιωτικούς και δημόσιους, όπου θα παρατηρούνται συναθροίσεις».

Σύμφωνα με πληροφορίες ως αμιγείς θα λειτουργούν οι εσωτερικοί χώροι σε μπαρ, εστιατόρια και καφέ, ενώ μόνο εμβολιασμένους θα δέχονται τα θέατρα, τα σινεμά αλλά και τα γήπεδα.

Στα εμπορικά καταστήματα η είσοδος αναμένεται να είναι ελεύθερη σε όλους, μειώνοντας όμως τον αριθμό των πελατών που θα εισέρχονται σε αυτά.

Όσον αφορά στον τρόπο με τον οποίο θα προσέρχονται στην εργασία τους οι ανεμβολίαστοι σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, προβλέπεται ένα εργαστηριακό τεστ την εβδομάδα με επιβάρυνση του ανεμβολίαστου.

Στην εκπαίδευση, δάσκαλοι, καθηγητές και διδακτικό προσωπικό πανεπιστημίων θα υποχρεούνται να υποβάλλονται σε δύο εργαστηριακά τεστ ανά εβδομάδα με δικά τους έξοδα.

Τέλος, οι μαθητές θα εισέρχονται στις αίθουσες διδασκαλίας με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή μετά από δύο self test ανά εβδομάδα.

Παράλληλα, έτοιμος είναι όλος ο μηχανισμός για τη χορήγηση της ενισχυτικής δόσης σε περίπου 80.000 συμπολίτες μας που διατρέχουν πολύ υψηλό κίνδυνο νόσησης από κορωνοϊό λόγω σοβαρών υποκείμενων παθήσεων. Όπως ανέφερε χθες Δευτέρα ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας κ. Μάριος Θεμιστοκλέους «την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου θα ανοίξει η πλατφόρμα και τα άτομα τα οποία πρέπει να κάνουν την τρίτη δόση, με τον ΑΜΚΑ τους θα μπορούν να κλείνουν τα ραντεβού».

