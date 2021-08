Κόσμος

ΗΠΑ: “Βαρόνος” ναρκωτικών εκδόθηκε στο Μεξικό

Ποιος είναι ο επονομαζόμενος «El Doctor», ο οποίος είχε συλληφθεί μετά από αιματηρή μάχη.

Η Ουάσιγκτον εξέδωσε χθες Δευτέρα στο Μεξικό τον άλλοτε αρχηγό του καρτέλ της Τιχουάνας, τον Εδουάρδο Αρεγιάνο Φέλιξ, τον επιλεγόμενο «El Doctor», αφού εξέτισε την ποινή του σε φυλακή των ΗΠΑ.

Το γραφείο του γενικού εισαγγελέα του Μεξικού ανέφερε πως ο πρώην επικεφαλής της άλλοτε πανίσχυρης συμμορίας τέθηκε υπό κράτηση αφού παραδόθηκε από τις αμερικανικές στις μεξικανικές αρχές στα σύνορα, πάνω στη διεθνή γέφυρα που συνδέει τη Μπράουνσβιλ (Τέξας) με τη Ματαμόρος (Ταμαουλίπας).

Του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη στην πατρίδα του για τις «πιθανές ευθύνες» του για αδικήματα όπως «η σύσταση και συμμορία» και «η δράση εγκληματικής οργάνωσης», σύμφωνα με ανακοίνωση της γενικής εισαγγελίας.

Ο 64χρονος Αρεγιάνο Φέλιξ είναι το ένα από τα δέκα αδέλφια που διοικούσαν το καρτέλ της Τιχουάνας. Αποφυλακίστηκε πρόωρα, αφού εξέτισε 13 από τα 15 χρόνια κάθειρξη που του είχαν επιβληθεί στις ΗΠΑ, κυρίως για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και άλλα ποινικά αδικήματα. Ο λόγος της πρόωρης αποφυλάκισής του ήταν η συνεργασία του με τις αμερικανικές διωκτικές αρχές.

Συνελήφθη στην Τιχουάνα τον Οκτώβριο του 2008, έπειτα από αιματηρή μάχη, και εκδόθηκε από το Μεξικό στις ΗΠΑ τον Αύγουστο του 2012. Στο απόγειο της ισχύος της συμμορίας του, η Ουάσιγκτον προσέφερε αμοιβή 5 εκατ. δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψή του.

Κληρονόμησε την ηγεσία της συμμορίας μετά τη δολοφονία του Ραμόν, του βιαιότερου από τους εννέα αδελφούς του, το 2002, καθώς και μετά τη σύλληψη το 2002 και το 2006 του Μπενχαμίν και του Φρανσίσκο Χαβιέρ, αντίστοιχα. Απέκτησε μεγάλη ισχύ χάρη στις διαπραγματεύσεις του και τις συμφωνίες που είχε κλείσει με άλλα καρτέλ.

Τα περισσότερα από τα δέκα αδέλφια που διοικούσαν το καρτέλ της Τιχουάνας είτε συνελήφθησαν, ή σκοτώθηκαν. Το καρτέλ πρακτικά εξαρθρώθηκε.

Εν αναμονή της προσαγωγής του ενώπιον δικαστή, ο «Δόκτωρ» μετήχθη στη φυλακή υψίστης ασφαλείας Ελ Αλτιπλάνο, στην πολιτεία του Μεξικού (κεντρικά).

