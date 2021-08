Αθλητικά

Σαμπντόρια – Μίλαν: απόδραση… με Ντίαθ για τους “ροσονέρι”

Η Μίλαν ξεκίνησε με το δεξί το πρωτάθλημα. «Χορταστική» ισοπαλία για Κάλιαρι και Σπέτσια.

Το γκολ του Μπραχίμ Ντίαθ στο 9ο λεπτό χάρισε την εκτός έδρας νίκη, 1-0, στη Μίλαν απέναντι στη Σαμπντόρια, στον αγώνα με τον οποίο «έπεσε η αυλαία» της πρεμιέρας της Serie A.

Η ομάδα του Πιόλι πέρασε από μία δύσκολη έδρα με πρωταγωνιστή τον Ισπανό μεσοεπιθετικό.

Συγκεκριμένα, ο Καλάμπρια απ' τα δεξιά τροφοδότησε τον Μπραχίμ Ντίαθ, ο οποίος με πλασέ νίκησε τον Αουντέρο γράφοντας το 1-0 για τους «ροσονέρι».

Ευθύνη στο γκολ φέρνει αδιαμφισβήτητα ο τερματοφύλακας της Σαμπντόρια.

Νωρίτερα τη Δευτέρα (23/8), Κάλιαρι και Σπέτσια συμβιβάστηκαν στην ισοπαλία (2-2) στο γήπεδο της πρώτης.

Ο Εμάνουελ Γκιάσι άνοιξε το σκορ στο 7ο λεπτό για την Σπέτσια, ενώ ο Μπαστόνι έκανε το 2-0 για τους φιλοξενούμενους στο 58ο λεπτό.

Όμως, ο Ζοάο Πέδρο απέτρεψε τα χειρότερα για την Κάλιαρι, αφού πρώτα στο 62ο λεπτό με δικό του γκολ και εν συνεχεία τέσσερα λεπτά αργότερα (66') με χτύπημα πέναλτι χάρισε στην ομάδα του τον έναν βαθμό.