Φωτιά στα Βίλια: σε ύφεση το πύρινο μέτωπο

Στην περιοχή επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, με συνδρομή από Ρουμάνους και Πολωνούς πυροσβέστες. Και εναέρια μέσα με το πρώτο φως της ημέρας.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στην περιοχή Κάζα στα Βίλια Αττικής, που είναι σε ύφεση.

Ειδικότερα, επιχειρούν 220 πυροσβέστες με 64 οχήματα συμπεριλαμβανομένων 2 ομάδων πεζοπόρων τμημάτων, της δύναμης που έχει διαθέσει ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας με 77 πυροσβέστες και 13 οχήματα από τη Ρουμανία, καθώς και 37 πυροσβέστες με 9 οχήματα από τη Πολωνία, το Μηχανοκίνητο Τμήμα Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων (ΜΕΤΠΕ), καθώς και ομάδα ΣμηΕΑ της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Αττικής.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν η ΕΛΑΣ, ο Ερυθρός Σταυρός, εθελοντές πυροσβέστες, μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Όσον αφορά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 16η Αυγούστου 2021 σε δασική έκταση στα Βίλια, επίσης συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, κυρίως για τη διαβροχή της περιμέτρου. Συνδρομή παρέχουν ο Ελληνικός Στρατός, εθελοντές πυροσβέστες, καθώς και υδροφόρες και χωματουργικά μηχανήματα της Περιφέρειας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Παράλληλα, παραμένουν σε γενική επιφυλακή όλες οι Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος της επικράτειας και συνεχίζονται οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και μικτές περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις.

