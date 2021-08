Κοινωνία

Γυναικοκτονία στη Θεσσαλονίκη: Η στιγμή της σύλληψης του 48χρονου (βίντεο)

Στον εισαγγελέα ο άνδρας που προσήχθη και συνελήφθη για τη δολοφονία της 56χρονης συντρόφου του.



Στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης θα οδηγηθεί ο άνδρας που προσήχθη και συνελήφθη για τη δολοφονία της 56χρονης συντρόφου του, το μεσημέρι της Δευτέρας, μέσα στο διαμέρισμά της, στην Ανάληψη Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για 48χρονο, με καταγωγή από τη Γεωργία, εις βάρος του οποίου αστυνομικοί της Δίωξης Εγκλημάτων Κατά Ζωής, αφού τον εξέτασαν, σχημάτισαν δικογραφία για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως.

Οι έρευνες των αστυνομικών επικεντρώθηκαν από την πρώτη στιγμή γύρω από το πρόσωπό του, καθώς υπήρχαν μαρτυρίες γειτόνων που τον είδαν να εγκαταλείπει το σπίτι της άτυχης γυναίκας με αιματοβαμμένα χέρια και ρούχα.

Οι ίδιες μαρτυρίες ανέφεραν πως άκουσαν το ζευγάρι να καβγαδίζει, με την 56χρονη, που κατάγεται επίσης από τη Γεωργία, να εκλιπαρεί να μην τη σκοτώσει. Το ζευγάρι φέρεται να αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα προβλήματα στη σχέση του και είχε συχνά καβγάδες και εντάσεις.

Η σορός της γυναίκας εντοπίστηκε μέσα σε λίμνη αίματος, στο ημιώροφο διαμέρισμα όπου διέμενε επί της οδού Γραβιάς 47. Έφερε πολλαπλά χτυπήματα, πιθανότατα από αιχμηρό αντικείμενο, τα οποία αποδείχθηκαν θανατηφόρα.

Η ΕΛ.ΑΣ. ειδοποιήθηκε μετά τη 1.30 το μεσημέρι, από περίοικο, κι έσπευσε στην περιοχή, την οποία και απέκλεισε για να ξεκινήσουν οι έρευνες.

Ο φερόμενος ως δράστης φαίνεται πως κλείδωσε το σπίτι κατά την αποχώρησή του και εντοπίστηκε λίγες ώρες αργότερα στην περιοχή Καραμπουρνάκι, στην Καλαμαριά, ύστερα από ανθρωποκυνηγητό που εξαπέλυσε η ΕΛ.ΑΣ.

O άνδρας εντοπίστηκε κοντά στον Ναυτικό Όμιλο Θεσσαλονίκης. Έπειτα από τηλεφώνημα πολίτη, στο σημείο έσπευσε περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. και προχώρησε στην σύλληψη του φερόμενου ως δράστη.

Φωτογραφία - βίντεο: grtimes.gr

