Αδήλωτα τετραγωνικά: έρχεται δεύτερη ευκαιρία το φθινόπωρο

Την προηγούμενη φορά, είχαν υποβληθεί 2.754.563 δηλώσεις για επιφάνειες συνολικού εμβαδού περίπου 70 εκατ. τετραγωνικών μέτρων.

Μια ακόμη ευκαιρία αναμένεται να έχουν χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων για να αποκαλύψουν στους Δήμους την πραγματική επιφάνεια των ιδιοκτησιών τους, χωρίς να επιβαρυνθούν με αναδρομικές χρεώσεις δημοτικών φόρων και τελών καθώς και χωρίς να πληρώσουν υπέρογκες προσαυξήσεις και πρόστιμα. Η σχετική ρύθμιση σχεδιάζεται να κατατεθεί στη Βουλή το επόμενο χρονικό διάστημα προκειμένου να ανοίξει και πάλι η πλατφόρμα για την υποβολή των σχετικών δηλώσεων.

H σχετική ρύθμιση αναμένεται να παρέχει στους πολίτες για ακόμα μία φορά τη δυνατότητα να υποβάλουν διορθωτικές δηλώσεις στους Δήμους αποκαλύπτοντας την πραγματική επιφάνεια των ακινήτων τους, χωρίς χρεώσεις δημοτικών φόρων και τελών, αναδρομικά για τα προηγούμενα έτη και χωρίς προσαυξήσεις.

Την προηγούμενη φορά, είχαν υποβληθεί 2.754.563 δηλώσεις για επιφάνειες συνολικού εμβαδού περίπου 70 εκατ. τετραγωνικών μέτρων ενισχύοντας έτσι τα έσοδα των Δήμων με περισσότερα από 150 εκατ. ευρώ ετησίως. Παρόλα αυτά, ένα σημαντικό μέρος επιφάνειας ακινήτων εξακολουθεί να παραμένει αδήλωτο. Για το σκοπό αυτό, η σχετική πλατφόρμα δήλωσης εμβαδών ακινήτων της ΚΕΔΕ αναμένεται να ανοίξει εκ νέου ώστε οι ιδιοκτήτες να διορθώσουν τα στοιχεία των επιφανειών των ακινήτων τους στους Δήμους.

Η νέα αυτή ρύθμιση θα δίνει τη δυνατότητα σε όσους υποβάλουν δήλωση με τον πραγματικό αριθμό των τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων τους, να καταβάλουν τα ποσά των δημοτικών φόρων και των δημοτικών τελών που αναλογούν στα επιπλέον δηλωθέντα τετραγωνικά μέτρα για την περίοδο από 1-1-2020 και μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης, προσαυξημένα κατά :

20%, εάν η υποβολή της δήλωσης γίνει εντός εξαμήνου από την έναρξη επαναλειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας,

25%, εάν η υποβολή της δήλωσης γίνει μετά την πάροδο του πρώτου εξαμήνου από την έναρξη επαναλειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και πριν από τη συμπλήρωση 12 μηνών από την έναρξη αυτής,

30%, εάν η υποβολή της δήλωσης γίνει μετά την πάροδο δύο εξαμήνων (ή 12 μηνών) από την έναρξη επαναλειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και πριν από τη συμπλήρωση 18 μηνών από την έναρξη αυτής,

35%, εάν η υποβολή της δήλωσης γίνει μετά την πάροδο τριών εξαμήνων (ή 18 μηνών) από την έναρξη επαναλειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και πριν από τη συμπλήρωση 24 μηνών από την έναρξη αυτής,

40% εάν η υποβολή της δήλωσης γίνει μετά την πάροδο τεσσάρων εξαμήνων (ή 24 μηνών) από την έναρξη επαναλειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και πριν από τη συμπλήρωση 30 μηνών από την έναρξη αυτής,

45% εάν η υποβολή της δήλωσης γίνει μετά την πάροδο πέντε εξαμήνων (ή 30 μηνών) από την έναρξη επαναλειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και πριν από τη συμπλήρωση 36 μηνών από την έναρξη αυτής,

50%, εάν η υποβολή της δήλωσης γίνει μετά την πάροδο έξι εξαμήνων (ή 36 μηνών) από την έναρξη επαναλειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

