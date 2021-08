Κόσμος

Τυνησία: ο Πρόεδρος της χώρα έκλεισε μέχρι νεοτέρας την Βουλή

Το μέχρι πρότινος κυβερνών κόμμα, Ενάχντα, χαρακτήρισε ως πραξικόπημα την απόφαση του Προέδρου της χώρας, Κάις Σάγεντ.

Ο Τυνήσιος πρόεδρος Κάις Σάγεντ αποφάσισε να παρατείνει «μέχρι νεοτέρας» την αναστολή της λειτουργίας του κοινοβουλίου – που πάγωσε την 25η Ιουλίου, όταν ο αρχηγός του κράτους απέπεμψε τον πρωθυπουργό και συγκέντρωσε στα χέρια του όλες τις εξουσίες, κίνηση που το ισλαμικό Κίνημα Αναγέννησης, ή Ενάχντα, το ως τότε κυβερνών κόμμα, χαρακτήρισε «πραξικόπημα» –, αναφέρει ανακοίνωση της προεδρίας της Τυνησίας που δόθηκε στη δημοσιότητα τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα Τρίτη.

Ο κ. Σάγεντ «εξέδωσε διάταγμα με το οποίο παρατείνονται τα μέτρα εξαίρεσης που αφορούν την αναστολή της λειτουργίας του κοινοβουλίου και την άρση της ασυλίας όλων των βουλευτών (...) μέχρι νεοτέρας», σύμφωνα με τη λακωνική ανακοίνωση που μεταφορτώθηκε στους λογαριασμούς της προεδρίας σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

Το πάγωμα της λειτουργίας της τυνησιακής Βουλής αρχικά προβλεπόταν να διαρκέσει 30 ημέρες. «Ο πρόεδρος θα απευθύνει ομιλία τις επόμενες ημέρες στον τυνησιακό λαό», προστίθεται στο κείμενο, χωρίς καμιά άλλη λεπτομέρεια.

Την 25η Ιουλίου, ο κ. Σάγεντ, επικαλούμενος άρθρα του Συντάγματος, απέπεμψε τον πρωθυπουργό Χισάμ Μασίσι και ανέστειλε τη λειτουργία του τυνησιακού κοινοβουλίου για τριάντα ημέρες. Την κίνηση κατήγγειλε, βλέποντας «πραξικόπημα», το ισλαμικό κόμμα Ενάχντα, το μεγαλύτερο της Βουλής, που όμως ενεπλάκη σε ατέλειωτες πολιτικές συγκρούσεις και χρεωνόταν αδιέξοδα επί μήνες εν μέσω ανελέητης προέλασης της πανδημίας του νέου κορονοϊού. Ο ίδιος ο πρόεδρος διαβεβαίωσε πως δρα εντός του «πλαισίου του νόμου».

Σχεδόν έναν μήνα αφού πήρε στα χέρια του όλη την εξουσία, ο κ. Σάγεντ δεν έχει ονομάσει νέα κυβέρνηση, ούτε έχει αποκαλύψει ποιος είναι ο «οδικός χάρτης» του, όπως ζητούν κόμματα, συνδικάτα, ανάμεσά τους το ισχυρό UGTT, και οργανώσεις της λεγόμενης κοινωνίας των πολιτών.

Μοιάζει πάντως να διατηρεί ευρεία υποστήριξη, σε μια χώρα όπου η κακοδιοίκηση, η διαφθορά και η κυβερνητική παράλυση που επικρατούσαν το τελευταίο διάστημα, δέκα χρόνια μετά την τυνησιακή επανάσταση – για αρκετούς αναλυτές το μοναδικό success story της λεγόμενης Αραβικής Άνοιξης – είχαν εξοργίσει τους πολίτες, εν μέσω της φονικής έξαρσης της πανδημίας και μιας κατάστασης στο σύστημα υγείας που χαρακτηριζόταν «καταστροφική».

Οι κινήσεις του προέδρου, καθηγητή του δικαίου ο οποίος εξελέγη το 2019 υποσχόμενος να πολεμήσει τη «διαφθορά», έχουν εγείρει ερωτήματα για το μέλλον της νεαρής τυνησιακής δημοκρατίας.

