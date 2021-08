Υγεία - Περιβάλλον

Τζανάκης για υποχρεωτικό εμβολιασμό στον ΑΝΤ1: να επεκταθεί και σε άλλους τομείς (βίντεο)

Ποιοι θα πρέπει να κάνουν και τρίτη δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊου, σύμφωνα με τον καθηγητή πνευμονολογίας.

Ο καθηγητής Πνευμονολογίας, Νίκος Τζανάκης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλοκαίρι Μαζί», αναφερόμενος στο θέμα όσων αρνούνται να εμβολιαστούν, είπε ότι είναι σαν κάποιος να ζητάει να περνάει τον κόκκινο σηματοδότη, υποσχόμενος να προσέχει. Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να του επιτραπεί από την Κυβέρνησή, είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Τζανάκης, τόνισε κατηγορηματικά, ότι ο υποχρεωτικός εμβολιασμός πρέπει να επεκταθεί σε διάφορους τομείς, αρχίζοντας από τον κρατικό μηχανισμό. Όσοι και όσους υπηρετούν στον στρατό και την αστυνομία θα πρέπει να εμβολιαστούν υποχρεωτικά, δήλωσε σχετικά.

Αλλά η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού θα πρέπει να περάσει και σε τομείς του ιδιωτικού τομέα, είπε ο καθηγητής Πνευμονολογίας, αναφέροντας καταστήματα και υπηρεσίας υγειονομικού ενδιαφέροντος και φέρνοντας σαν παράδειγμα τον τουριστικό τομέα.

Σε ότι αφορά την τρίτη δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού, είπε ότι θα πρέπει να γίνει σε ανθρώπους μεγάλης ηλικίας και σε ευπαθείς ομάδες, καθώς αυτοί αντιμετωπίζουν προβλήματα εξασθενημένου συστήματος κυτταρικής ανοσίας, της λεγόμενης αναμνηστικής ανοσίας.

