ΠΟΕΔΗΝ: κινητοποιήσεις κατά του υποχρεωτικού εμβολιασμού

Πανελλαδική στάση εργασίας την Πέμπτη και συγκεντρώσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Σε πανελλαδική στάση εργασίας 10:00 - 15:00 προχωρά την Πέμπτη (26 Αυγούστου), η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ), με αίτημα την κατάργηση της υποχρεωτικότητας των εμβολιασμών κατά της covid-19.

Οι εργαζόμενοι στα Νοσοκομεία Αττικής θα συγκεντρωθούν στις 11:00 στο Υπουργείο Υγείας, στη Θεσσαλονίκη στο Υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης και στην Περιφέρεια στις κατά τόπους ΥΠΕ και στις πύλες των Νοσοκομείων.

Η ΠΟΕΔΗΝ αναφέρει ότι ο νόμος της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού θα διαλύσει την δημόσια υγεία και καταθέτει αίτημα αναστολής και ακύρωσής του στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

