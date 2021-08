Πολιτική

ΥΠΕΞ - Αϊτή: Δωρεά 100000 ευρώ για τους πληγέντες του φονικού σεισμού

Η Ελλάδα στέκεται σήμερα δίπλα στον δοκιμαζόμενο Αϊτινό λαό.



Το ποσό των 100.000 ευρώ θα δωρίσει το υπουργείο Εξωτερικών σε διεθνή οργανισμό που ήδη δραστηριοποιείται στην Αϊτή, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.



Η βοήθεια αυτή αποτελεί συνεισφορά στην αντιμετώπιση των ανθρωπιστικών αναγκών που προέκυψαν ύστερα από τον πρόσφατο σεισμό που έπληξε την χώρα, καθώς και τον τυφώνα που ακολούθησε.

Με την συμβολική αυτή κίνηση, η Ελλάδα στέκεται σήμερα δίπλα στον δοκιμαζόμενο Αϊτινό λαό και δεν λησμονεί ότι η Αϊτή ήταν η πρώτη χώρα στον κόσμο που αναγνώρισε την ανεξαρτησία της Ελλάδας, το 1822.



Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας έχει εκφράσει την βούληση του να επισκεφθεί την Αϊτή το συντομότερο δυνατόν, όταν το επιτρέψουν οι επιδημιολογικές και πολιτικές συνθήκες.

