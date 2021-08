Πολιτισμός

Πέθανε ο Ανέστης Βλάχος

Ένας από τους πιο διάσημους «κακούς» της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου έφυγε από την ζωή.

Έφυγε από τη ζωή σήμερα ο ηθοποιός Ανέστης Βλάχος όπως έγραψε στο Facebook ο γιος του, Ηρακλής.

«Να την προσέχεις την μαμά σε παρακαλώ εκεί που πας Πατέρα, βρες και την Σοφία μας και να με περιμένετε, σας αγαπώ όλους τόσο πολύ…Αντίο μπαμπά… Καλό ταξίδι».

Ο ηθοποιός νοσηλευόταν από το τέλος Ιουλίου στον Ευαγγελισμό. Είχε εισαχθεί με πυρετό, αποτέλεσμα ουρολοίμωξης, όμως η καρδιακή ανεπάρκεια ήταν αυτή που επιδείνωσε την κατάστασή του και έκρινε απαραίτητη την υποστήριξη με οξυγόνο.

Γεννήθηκε στην Προσοτσάνη Δράμας στις 7 Φεβρουαρίου 1934 από γονείς που ήταν γεωργοί.

Ο Ανέστης Βλάχος ήρθε στην Αθήνα το 1946. Σπούδασε στην Ανωτέρα Σχολή Κινηματογράφου – Θεάτρου Σταυράκου.

Παράλληλα με τις σπουδές του δούλευε σε οικοδομή όπου χτύπησε σε ένα καρφί, με αποτέλεσμα να χάσει το μάτι του. Η Έλλη Λαμπέτη με τον Δημήτρη Χορν πλήρωσαν το νοσοκομείο, που νοσηλεύτηκε, ενώ, μέχρι να αναρρώσει, τον φρόντιζαν στο σπίτι τους.

Το 1956 πρωτοεμφανίστηκε στην ταινία «Το κορίτσι με τα μαύρα», όπου ερμήνευσε έναν χαρακτηριστικό ρόλο.

Καθιερώθηκε με την ταινία του Κώστα Μανουσάκη «Ο Φόβος» κι από κει και πέρα χαρακτηρίστηκε από τον τύπο του «σκληρού» ή του «κακού».

Στο θέατρο, πρωτοεμφανίστηκε με το έργο «Θάψτε τους νεκρούς» (Κυκλικό θέατρο του Τριβιζά) και συνέχισε παίζοντας σε όλα τα είδη, ενώ εμφανίστηκε και στην τηλεόραση. Το 1994, μετά από απουσία πολλών χρόνων, πρωταγωνίστησε στην ταινία «Αυτόπτης μάρτυρας».

Είχε τιμηθεί με τα εξής διεθνή βραβεία:

Διεθνές Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης – Τιμητική διάκριση για την προσφορά του στον Ελληνικό Κινηματογράφο.

Διεθνές Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης – Βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία του Θέου Δήμου «Κιέριον».

Διεθνές Φεστιβάλ Θεσσαλονικής – Τιμητική Διάκριση για την ερμηνεία του στην ταινια του Πάνου Γλυκοφρύδη «Λάμψη στα μάτια».

Διεθνές Φεστιβάλ Τυνησίας – Τιμητική Διάκριση για την ερμηνεία του στην ταινία του Κώστα Μανουσάκη «Ο Φόβος».

Διεθνές Φεστιβάλ Βερολίνου – Χρυσή Άρκτος για την ερμηνεία του στην ταινία του Κώστα Μανουσάκη «Ο Φόβος».

