Αθλητικά

Ο Ολυμπιακός “σφραγίζει” το εισιτήριο και ο ΠΑΟΚ κυνηγά την νίκη-πρόκριση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σλόβαν Μπρατισλάβας-Ολυμπιακός και Ριέκα-ΠΑΟΚ με πολλά ειδικά στοιχήματα από το “Πάμε Στοίχημα”.

Τα play off των Κυπέλλων Ευρώπης ολοκληρώνονται με τους αγώνες ρεβάνς που θα διεξαχθούν από σήμερα έως την Πέμπτη. Σε αυτό το τριήμερο κρίνονται τα τελευταία εισιτήρια για τους ομίλους.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται αγκαλιά με την πρόκριση, μετά τη νίκη του με 3-0 στο Καραϊσκάκη, κόντρα στη Σλόβαν Μπρατισλάβας. Την Πέμπτη, στις 21:45, θα δώσει τον αγώνα ρεβάνς στη Μπρατισλάβα και αναμένεται να σφραγίσει το εισιτήριο για τους ομίλους του Europa League.

Ο ΠΑΟΚ ήρθε ισόπαλος 1-1 με τη Ριέκα, στον πρώτο αγώνα στην Τούμπα και χρειάζεται τη νίκη την Πέμπτη (21:00) στην Κροατία για να προκριθεί στους ομίλους του Conference League.

Μεγάλο ματς Αϊντχόφεν-Μπενφίκα στο Champions League

Στα play off του Champions League το μεγάλο παιχνίδι θα διεξαχθεί απόψε (22:00) στην Ολλανδία, ανάμεσα στην Αϊντχόφεν και τη Μπενφίκα. Στην πρώτη αναμέτρησή τους στη Λισσαβόνα η Μπενφίκα κέρδισε με 2-1.

Η Αϊντχόφεν χρειάζεται νίκη με πάνω από 1 γκολ διαφορά για να μπει στους ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Αν κερδίσει με 1 γκολ διαφορά η πρόκριση θα κριθεί στην παράταση ή στα πέναλτι.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει πολλές στοιχηματικές επιλογές για τους αγώνες Σλόβαν Μπρατισλάβας-Ολυμπιακός, Ριέκα-ΠΑΟΚ και Αϊντχόφεν-Μπενφίκα.

Ανάμεσα στις επιλογές που προσφέρονται στα καταστήματα ΟΠΑΠ για τους αγώνες είναι και οι ακόλουθες:

Πρώτος παίκτης που θα σκοράρει

Τελευταίος σκόρερ

Παίκτης που θα σκοράρει 2+ γκολ

Παίκτης που θα πετύχει χατ-τρικ

Ακριβές σκορ 1ου/2ου ημιχρόνου

Στοίχημα χωρίς ισοπαλία

Πολλαπλά σκορ

Παίκτης που θα δεχτεί την πρώτη κάρτα

Παίκτης που θα σκοράρει και θα κερδίσει η ομάδα του

Μονά/Ζυγά γκολ

Σύνολο κόρνερ

Ομάδα που θα εκτελέσει τα περισσότερα κόρνερ

Διαφορά νίκης

Τελικό Αποτέλεσμα & Goal/No Goal