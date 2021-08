Πολιτική

Βούλτεψη στον ΑΝΤ1: Δεν θα δεχθούμε πρόσφυγες από το Αφγανιστάν πλην συγκεκριμενών προσώπων (βίντεο)

Ξεκαθάρισε πως σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο οι πρόσφυγες μπορούν να πηγαίνουν μόνο σε όμορες χώρες και είπε ότι τα σύνορα μας θα θωρακιστούν και θα προστατευτούν.

Η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σοφία Βούλτεψη, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλοκαίρι Μαζί», σχολιάζοντας το θέμα των εμβολιασμών κατά του κορονοϊού, είπε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα και θα πρέπει μεταξύ άλλων να αντιληφθούμε ότι μόνο έτσι θα μπορέσει να ανοίξει πλήρως η οικονομία, ενώ τόνισε ότι είναι αδύνατον να πάμε σε νέο lockdown.

Η κυρία Βούλτεψη συμπλήρωσε πως όσοι ήταν να πειστούν για να εμβολιαστούν έχουν πειστεί και πως τώρα πρέπει να περάσουμε σε μέτρα.

Σε ότι αφορά τις ανησυχίες για μεταναστευτικά κύματα προς την χώρα μας μετά από την επικράτηση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, ξεκαθάρισε ότι σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, όσοι φύγουν από το Αφγανιστάν θεωρούνται πρόσφυγες και μπορούν να πάνε μόνο σε όμορες χώρες που έχουν κοινά σύνορα με το Αφγανιστάν.

Τόνισε δε πως η χώρα μας δεν πρόκειται να δεχθεί μαζικές προσφυγικές ροές και μόνο αν της ζητηθεί θα μπορούσε να φιλοξενήσει έναν μικρό αριθμό προσφύγων, οι οποίοι όμως θα προέρχονται από ένα συγκεκριμένο κατάλογο και θα είναι συγκεκριμένα πρόσωπα που κινδυνεύουν.

Τέλος και μεταξύ άλλων, η κυρία Βούλτεψη, αφού παρατήρησε πως στην χώρα μας φιλοξενούνται ήδη 40.000 πρόσφυγες από το Αφγανιστάν, υπογράμμισε πως θα θωρακίσουμε και θα προστατεύσουμε τα σύνορα μας, για να αποτρέψουμε τυχόν προσπάθεια της Τουρκίας να εργαλειοποίησει και πάλι το Μεταναστευτικό.

