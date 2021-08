Κόσμος

Δυτική Όχθη: έφηβος Παλαιστίνιος έπεσε νεκρός από ισραηλινά πυρά

Σύμφωνα με τους Ισραηλινούς, ο 15χρονος προσπαθούσε να πετάξει ένα μεγάλο αντικείμενο σε ομάδα Ισραηλινών στρατιωτών.

Ένας έφηβος Παλαιστίνιος σκοτώθηκε σήμερα από πυρά του ισραηλινού στρατού μέσα στον προσφυγικό καταυλισμό της Μπαλάτα στη Ναμπλούς, στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, ανακοινώθηκε από το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Ο Ιμάντ Χάλεντ Σαλέχ Χασάς, 15 ετών, τραυματίσθηκε από σφαίρα στο κεφάλι και υπέκυψε στο νοσοκομείο της Ναμπλούς, ανέφερε το υπουργείο σε σύντομη ανακοίνωση.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι άνοιξε πυρ στη διάρκεια επιχείρησης στη Μπαλάτα εναντίον ενός «υπόπτου πάνω σε μια στέγη, ο οποίος κρατούσε στα χέρια του ένα μεγάλο αντικείμενο και προσπαθούσε να το πετάξει πάνω σ' έναν στρατιώτη που βρισκόταν μπροστά στην πολυκατοικία».

Ταυτοποιήθηκε ένα θύμα, ανέφερε ο στρατός, διευκρινίζοντας σε ανακοίνωση πως κανένας από τους στρατιώτες του δεν τραυματίσθηκε.

Ο ισραηλινός στρατός βρισκόταν στον καταυλισμό της Μπαλάτα, το μεγαλύτερο στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, στο πλαίσιο μιας επιχείρησης που είχε στόχο «τη σύλληψη ενός υπόπτου» και στη διάρκεια της οποίας οι δυνάμεις δέχθηκαν «πυρά με πραγματικές σφαίρες από τις στέγες», «ρίψεις πετρών και αντικειμένων».

«Ο ύποπτος για συμμετοχή σε τρομοκρατικές δραστηριότητες συνελήφθη», διευκρίνισε ο στρατός.

Στη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων, πολυάριθμες συγκρούσεις έχουν φέρει αντιμέτωπες τις ισραηλινές δυνάμεις με Παλαιστινίους στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, με αποτέλεσμα να υπάρχουν νεκροί.

Στην Τζενίν, άλλη πόλη στο βόρειο τμήμα της Δυτικής Όχθης, τέσσερις Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν την περασμένη εβδομάδα σε συγκρούσεις με τις ισραηλινές δυνάμεις σε προσφυγικό καταυλισμό. Η Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία έχει έδρα τη Ραμάλα, χαρακτήρισε την κατάσταση «εκρηκτική».

