Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Δήμος Αθηναίων: προχωρά ο εμβολιασμός των αστέγων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων, μία από τις μεγαλύτερες σύγχρονες δομές και με εξειδικευμένο προσωπικό μπορεί να φιλοξενήσει ως και 400 αστέγους.

Σημαντικό είναι το ποσοστό εμβολιασμού των φιλοξενουμένων του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ).

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του δήμου, το 68% των φιλοξενουμένων του Ξενώνα Βραχείας Φιλοξενίας του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων έχουν ήδη λάβει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου και 60% είναι πλήρως εμβολιασμένοι, το 60% των φιλοξενουμένων του Υπνωτηρίου έχουν λάβει τουλάχιστον μία δόση, ενώ το ποσοστό εμβολιασμού στην Εστία των Αθηνών φτάνει το 50%.

Το Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων, μία από τις μεγαλύτερες σύγχρονες δομές και με εξειδικευμένο προσωπικό μπορεί να φιλοξενήσει ως και 400 αστέγους, παρέχοντας σε καθημερινή βάση ασφαλή στέγη, τροφή, νερό αλλά και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε κάθε άνθρωπο που ζει στον δρόμο και αισθάνεται μόνος.

«Για όλους εμάς στον δήμο Αθηναίων η μέριμνα και φροντίδα των ανθρώπων, που είτε από ανάγκη είτε και από επιλογή ζουν στο δρόμο, δεν είναι μια ακόμη "κοινωνική δράση". Είναι η πεμπτουσία της αποστολής της τοπικής αυτοδιοίκησης» δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης.

Ειδήσεις σήμερα:

ΠΟΕΔΗΝ: κινητοποιήσεις κατά του υποχρεωτικού εμβολιασμού

Γυναικοκτονία στη Θεσσαλονίκη: Η στιγμή της σύλληψης του 48χρονου (βίντεο)