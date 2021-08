Πολιτική

ΥΠΕΞ: Στην Καμπούλ ο Έλληνας πρέσβης για να βοηθήσει στις προσπάθειες απεγκλωβισμού

Ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με την συνδρομή για τον απεγκλωβισμό Αφγανών πολιτών ελληνικού ενδιαφέροντος από την Καμπούλ.



Με ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών ενημέρωσε πως έχει δώσει εντολή στον πρέσβη της Ελλάδας στο Ισλαμαμπάντ, να μεταβεί στην Καμπούλ - εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες - για να βοηθήσει στις προσπάθειες απεγκλωβισμού ατόμων ελληνικού ενδιαφέροντος.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

«Ο Πρέσβης μας στο Ισλαμαμπάντ, με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια, αναμένεται να μεταβεί, υπό τον όρο ότι οι συνθήκες ασφαλείας το επιτρέπουν, στην Καμπούλ, προκειμένου να συντρέξει επί τόπου στις προσπάθειες απεγκλωβισμού ατόμων ελληνικού ενδιαφέροντος.

Παράλληλα, δόθηκε εντολή σε Πρεσβείες μας σε κράτη-μέλη ΕΕ και Ουάσινγκτον, όπως ζητηθεί από Ευρωπαίους εταίρους και ΗΠΑ να παρασχεθεί κάθε δυνατή βοήθεια στον Έλληνα Πρέσβη από τις επί τόπου Πρεσβείες τους».





