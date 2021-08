Life

Η Αντζελίνα Τζολί έσπασε το ρεκόρ στο Instagram

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πόσα εκατομμύρια ήταν οι νέοι ακόλουθοι της δημοφιλούς ηθοποιού και ακτιβίστριας, μέσα σε λιγότερες από τρεις ώρες.



Η ηθοποιός Αντζελίνα Τζολί δημιούργησε λογαριασμό στο Instagram, στη δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης για να κοινοποιήσει επιστολή έφηβης από το Αφγανιστάν.

Η δημοφιλής ηθοποιός και σκηνοθέτης συγκέντρωσε 2,1 εκατομμύρια νέους ακόλουθους σε λιγότερο από τρεις ώρες, ξεπερνώντας το ρεκόρ των τεσσάρων ωρών του σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο (David Attenborough) και του Άγγλου ηθοποιού Ρούμπερτ Γκριντ (Ruper Grint). Τώρα, τον λογαριασμό της Αντζελίνα Τζολί ακολουθούν 7,7 εκατομμύρια χρήστες.

Στην πρώτη της ανάρτηση στο Instagram, η Αντζελίνα Τζολί έγραψε: «Αυτή είναι μια επιστολή που μου έστειλαν από μια έφηβη στο Αφγανιστάν. Αυτή τη στιγμή, οι άνθρωποι του Αφγανιστάν χάνουν την ικανότητά τους να επικοινωνούν στα κοινωνικά μέσα και να εκφράζονται ελεύθερα. Μπήκα λοιπόν στο Instagram για να μοιραστώ τις ιστορίες τους και τις φωνές όσων σε όλο τον κόσμο αγωνίζονται για τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματά τους».

Η ηθοποιός ολοκλήρωσε την ανάρτησή της με έκκληση για βοήθεια στους ανθρώπους του Αφγανιστάν. «Όπως και άλλοι που έχουν δεσμευτεί, δε θα κάνω πίσω. Θα συνεχίσω να ψάχνω τρόπους για να βοηθήσω. Και ελπίζω να έρθετε μαζί μου».

Η πρώτη δημοσίευση πλημμύρισε από πολύ θετικά σχόλια των θαυμαστών της ηθοποιού, οι οποίοι περιμένουν και άλλους συναδέλφους της να υιοθετήσουν την θέση της.

Ειδήσεις σήμερα:

ΥΠΕΞ: Στην Καμπούλ ο Έλληνας πρέσβης για να βοηθήσει στις προσπάθειες απεγκλωβισμού