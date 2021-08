Κόσμος

Αφγανιστάν: η Αυστραλία απεγκλώβισε δεκάδες Αφγανές αθλήτριες από την Καμπούλ

Μαζί με τις αθλήτριες, απομακρύνθηκαν από την πρωτεύουσα του Αφγανιστάν που έπεσε στα χέρια των Ταλιμπάν και μέλη των οικογενειών τους.

Η Αυστραλία απομακρύνει για περισσότερο από μια εβδομάδα τους πολίτες της και κάποιο από το πρώην προσωπικό της από την πρεσβεία της, μετά την εισβολή και την απόκτηση ελέγχου από τους Ταλιμπάν στην Καμπούλ, στις 15 Αυγούστου.

Περίπου 1.000 άνθρωποι έφυγαν με πτήσεις για την Αυστραλία και το ABC ανέφερε ότι ανάμεσά τους ήταν περίπου 50 αθλήτριες και μέλη των οικογενειών τους.

Η FIFPRO, η διεθνής ένωση επαγγελματιών ποδοσφαιριστών που έχει επίσης συμμετάσχει σε μεγάλο βαθμό στις προσπάθειες για την απομάκρυνση των αθλητών, επιβεβαίωσε την ομαδική απομάκρυνση χωρίς να δώσει αριθμούς.

«Είμαστε ευγνώμονες στην αυστραλιανή κυβέρνηση για την απομάκρυνση μεγάλου αριθμού γυναικών ποδοσφαιριστών και αθλητών από το Αφγανιστάν» ανέφερε η FIFPRO σε ανακοίνωσή της.

«Αυτές οι νέες γυναίκες, τόσο ως αθλήτριες όσο και ως ακτιβίστριες, βρέθηκαν σε κίνδυνο και εκ μέρους των συνομηλίκων τους σε όλο τον κόσμο ευχαριστούμε τη διεθνή κοινότητα που ήρθε να τους βοηθήσει».

Η Χαλίντα Ποπάλ, πρώην αρχηγός της ομάδας γυναικών του Αφγανιστάν που ζει τώρα στη Δανία, χαιρέτησε με τη σειρά της:,«Οι γυναίκες ποδοσφαιριστές ήταν γενναίες και δυνατές σε μια στιγμή κρίσης και ελπίζουμε ότι θα έχουν μια καλύτερη ζωή εκτός Αφγανιστάν» είπε.

Η Νίκι Ντρόντεν, πρώην κολυμβήτρια του Καναδά σε δύο Ολυμπιακούς Αγώνες, συνεργάστηκε με έναν Αυστραλό δικηγόρο για να ολοκληρώσει τις αιτήσεις θεώρησης για τους αθλητές, οι οποίες περιλάμβαναν δύο Αφγανούς Παραολυμπιονίκες.

Εν μέσω φόβων ότι μια παρατεταμένη διαδικασία θεώρησης θα αποτρέψει το σχέδιο, οι συνήγοροι προσφύγων εξασφάλισαν τη βοήθεια του πρώην αρχηγού ποδοσφαίρου της Αυστραλίας, Κρεγκ Φόστερ, όπως μετέδωσε το ABC.

Το ABC ανέφερε ότι ο Φόστερ άσκησε πίεση στην υπουργό Εξωτερικών, Μαρίς Πέιν, και στον υπουργό αθλητισμού, Ρίτσαρντ Κόλμπερκ.

Λίγο αργότερα, οι αθλητές εξασφάλισαν βίζα και κατόπιν κατάφεραν να φτάσουν στο αεροδρόμιο της Καμπούλ για την πτήση από το Αφγανιστάν.

Η FIFPRO ευχαρίστησε Φόστερ και Ντίντεν, μεταξύ άλλων, για τις προσπάθειες τους όλο το εικοσιτετράωρο και προέτρεψε τη διεθνή κοινότητα να διασφαλίσει ότι οι παίκτες έλαβαν τη βοήθεια που χρειάζονταν για τη νέα ζωή τους.

«Υπάρχουν επίσης πολλοί αθλητές που εξακολουθούν να κινδυνεύουν στο Αφγανιστάν και πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να τους προσφερθεί υποστήριξη» πρόσθεσε.

