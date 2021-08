Κοινωνία

Γαλάτσι: Συνελήφθη ο άνδρας που είχε πυροβολήσει ντελιβερά

Εξιχνιάτηκε η υπόθεση από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών.

Συνελήφθη, στην Αθήνα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών, 42χρονος Αλβανός, κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστεία, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βία κατά υπαλλήλων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το μεσημέρι της 14ης Αυγούστου 2021, διανομέας καταστήματος εστίασης μετέβη στην οικία του κατηγορουμένου, στο Γαλάτσι, προκειμένου να παραδώσει παραγγελία καφέ. Εκεί διαπληκτίστηκαν λεκτικά για ασήμαντη αφορμή σχετικά με την παραγγελία και ο διανομέας αποχώρησε για το κατάστημα.

Στη συνέχεια, ο 42χρονος, μαζί με άλλο δράστη, πήγαν στο κατάστημα, όπου αρχικά λογομάχησαν με τον διανομέα και στη συνέχεια του αφαίρεσαν με χρήση σωματικής βίας το κινητό τηλέφωνο, ενώ ο κατηγορούμενος πυροβόλησε προς το μέρος του, με τη σφαίρα να καταλήγει σε σταθμευμένο όχημα.

Στη συνέχεια οι δράστες επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο και διέφυγαν.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

