Πολιτική

Κορονοϊός – Ανεμβολίαστοι: σκληρή κριτική για τα νέα μέτρα από την αντιπολίτευση

Για μέτρα διχασμού και οικονομικής εξαθλίωσης κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ, που υποστηρίζει ότι «ο Μητσοτάκης τιμωρεί έναν στους δύο Έλληνες για να διαχειριστεί την αποτυχία του».

Οξεία κριτική στην κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, εξαπολύει ο ΣΎΡΙΖΑ, με αφορμή τις ανακοινώσεις του Υπουργού Υγείας, Βασίλη Κικίλια, για τα μέτρα που θα ισχύσουν από τις 13 Σεπτεμβρίου και στα οποία περιλαμβάνονται πολλοί περιορισμοί για τους ανεμβολίαστους.

Η αξιωματική αντιπολίτευση, στην ανακοίνωση της κάνει λόγο για «μέτρα διχασμού, οικονομικής εξαθλίωσης, κατάρρευσης του ΕΣΥ και νέας έξαρσης της πανδημίας» και υποστηρίζει ότι «ο Μητσοτάκης τιμωρεί έναν στους δύο Έλληνες για να διαχειριστεί την αποτυχία του».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

Από τους πανηγυρισμούς για τη δήθεν επιτυχία του εμβολιασμού, σε ακόμη μία ομολογία παταγώδους αποτυχίας του κ. Μητσοτάκη. Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο κ. Κικίλιας χωρίς ίχνος αυτοκριτικής είναι τόσο λάθος που θέτουν τις βάσεις για τον πιο βαθύ κοινωνικό διχασμό, οικονομική εξαθλίωση των πολιτών, κατάρρευση του ΕΣΥ και νέα έξαρση της πανδημίας.

Αντί να πείσει στοχευμένα τους πολίτες που διατηρούν ακόμη επιφυλάξεις από τις κυβερνητικές αντιφάσεις και παλινωδίες για την ανάγκη εμβολιασμού όλων, με μόλις το 50% των πολιτών πλήρως εμβολιασμένο παρά τα δεκάδες εκατομμύρια σε ΜΜΕ για καμπάνια ενημέρωσης, στοχοποιεί τους ανεμβολίαστους και ποντάρει τα πάντα στο διχασμό για να επιβιώσει πολιτικά.

Αντί να φροντίσει για μαζικό δωρεάν τέστινγκ - ειδικά των ανεμβολίαστων - και ιχνηλάτηση, τα ρίχνει όλα πάλι στην ατομική ευθύνη και βάζει χαράτσι 80 ευρώ το μήνα σε δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους και φοιτητές προς όφελος ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων, την ώρα μάλιστα που η πρωτοφανής έξαρση της ακρίβειας έχει ήδη μειώσει δραματικά το εισόδημά τους. Και φυσικά, ούτε κουβέντα για μέτρα αποσυμφόρησης στα ΜΜΜ.

Αντί να πάρει επιτέλους μέτρα για το ασφαλές άνοιγμα των σχολείων, ετοιμάζεται να στοιβάξει 27 μαθητές ανά τμήμα.

Αντί να ενισχύσει το ΕΣΥ με μόνιμες προσλήψεις, μετά τις συζητήσεις για κλείσιμο περιφερειακών νοσοκομείων, εγκληματεί πετώντας εκτός εργαζόμενους με κίνδυνο κατάρρευσής του εν μέσω μεγάλης αναζωπύρωσης της πανδημίας.

Περιμένουμε τέλος από κάποιον να εξηγήσει με ποια επιστημονικά δεδομένα, από όλα τα περιοριστικά μέτρα για την πρόσβαση σε κλειστούς χώρους εξαιρούνται οι χώροι θρησκευτικής λατρείας. Δεν θέλουμε να πιστέψουμε ότι πρόκειται για ανεύθυνη μικροπολιτική της ΝΔ. Ο κ. Μητσοτάκης τιμωρεί έναν στους δύο Έλληνες για να διαχειριστεί την αποτυχία του.

Η απάντηση της ΝΔ

«Δεν μας προξενεί πλέον απολύτως καμία εντύπωση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ για άλλη μια φορά “κλείνει το μάτι” στους αντιεμβολιαστές. Με διάφορα προσχήματα, ψιθυρίζει αυτά που διαρκώς κραυγάζει ο κ. Πολάκης», απάντησε η ΝΔ με ανακοίνωσή της στον ΣΥΡΙΖΑ.

ΚΙΝΑΛ: τα νέα μέτρα της Κυβέρνησης συνιστούν ομολογία αποτυχίας

«Η κυβέρνηση ομολόγησε σήμερα ότι απέτυχε -έως τώρα- στους στόχους του προγράμματος εμβολιασμού και στη δημιουργία του αναγκαίου "τείχους ανοσίας"», σχολίασε το Κίνημα Αλλαγής για τις ανακοινώσεις των νέων μέτρων που αφορούν τους ανεμβολίαστους.

Η ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου επισημαίνει ακόμη ότι «οι σημερινές εξαγγελίες της [σ.σ.: κυβέρνησης] θα κριθούν στην πράξη, από την ύπαρξη και λειτουργία ενός αποτελεσματικού προγράμματος ελέγχων από τους αρμόδιους μηχανισμούς του κράτους. Κάτι που ως τώρα -και ιδιαίτερα στους θερινούς μήνες- δεν υπήρξε».

Το Κίνημα Αλλαγής τονίζει ακόμη την ανάγκη «να υπάρξει ένα στοχευμένο πρόγραμμα ενημέρωσης και πειθούς για τον εμβολιασμό, ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων».

ΚΚΕ: Η κυβέρνηση παίζει βρώμικο παιχνίδι εις βάρος του λαού

Από την πλευρά του το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του αναφέρει: «Η κυβέρνηση επιμένει να μετακυλίει τις τεράστιες ευθύνες της στο λαό, παίζοντας ένα βρώμικο παιχνίδι εις βάρος του, μετατρέποντας το εμβόλιο από ανάγκη, δικαίωμα και όπλο της επιστήμης, σε μέσο διαίρεσης των εργαζομένων, εκβιασμών, επίθεσης στα εργασιακά δικαιώματα, αλλά και ευκαιρία για τους ιδιωτικούς ομίλους να αυξήσουν την πελατεία τους.Λες και είμαστε στο 1ο και όχι βαθιά μέσα στο 4ο κύμα της πανδημίας, που φούντωσε και λόγω της εφαρμογής των πρωτοκόλλων των τουριστικών ομίλων, η κυβέρνηση για άλλη μια φορά δεν ανακοίνωσε κανένα μέτρο θωράκισης του δημόσιου συστήματος υγείας, προστασίας στους χώρους δουλειάς, στα μέσα μεταφοράς, στα σχολεία και τις σχολές.

Μάλιστα, έχει το θράσος να επικαλείται τον ανορθολογισμό, τον οποίο και η ίδια τροφοδοτεί νυχθημερόν με τις παλινωδίες της, τη λειψή εμβολιαστική εκστρατεία, την απουσία ολοκληρωμένης πληροφόρησης, τη μετατροπή του εμβολίου σε μέσο συναλλαγής κι εξαγοράς, την ανύπαρκτη φαρμακοεπαγρύπνηση. Ο λαός αντί να είναι όμηρος της εγκληματικής πολιτικής της κυβέρνησης στη διαχείριση της πανδημίας, να μπει μπροστά και να διεκδικήσει την προστασία της ζωής του και των δικαιωμάτων του».

Ελληνική Λύση: Η κυβέρνηση προωθεί έναν νέο διχασμό

Για διχαστικά μέτρα κάνει λόγο η Ελληνική Λύση, σχολιάζοντας τα μέτρα που ανακοινώθηκαν σήμερα από τον κ. Κικίλια: Η κυβέρνηση με πρόσχημα τον εμβολιασμό, προωθεί έναν νέο διχασμό φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να απειλεί με «διωγμό» τους μη εμβολιασμένους υγειονομικούς λειτουργούς! Μιλάμε πλέον για μεθοδευμένη αποδυνάμωση του ΕΣΥ, παρότι αυτοί οι «ανεμβολίαστοι» σήκωσαν όλο το βάρος αντιμετώπισης της πανδημίας ευρισκόμενοι στην πρώτη γραμμή.

Με αυτή την κυβερνητική «λογική», επειδή και τα ποσοστά των μη εμβολιασμένων στις Ένοπλες Δυνάμεις είναι «χαμηλά», ας αποδεκατίσουμε και την Εθνική Άμυνα της Ελλάδος

ΜέΡΑ25: η ιδιωτικομανία της Μητσοτάκης ΑΕ

Το ΜέΡΑ25 κατηγορεί την κυβέρνηση ότι «οι ανακοινώσεις διά στόματος υπουργού Υγείας για τα νέα υγειονομικά μέτρα, ήταν απλώς το πιο πρόσφατο κρούσμα της βαθιάς νόσησης που αποτελεί για τη χώρα η Μητσοτάκης ΑΕ. Η κυβέρνηση, δηλαδή, που δεν θα αφήσει καμία κρίση που να μην τη μετατρέψει σε ευκαιρία περαιτέρω θησαυρισμού των εκλεκτών της».

Το ΜέΡΑ25 υποστηρίζει ότι «το άγχος του κ. Κικίλια να διευκρινίσει ότι τα μέτρα δεν έχουν "πατερναλιστικό ή τιμωρητικό χαρακτήρα" ήταν εύλογο, καθώς προηγήθηκε μια ολόκληρη επιχειρηματολογία και ομοβροντία μέτρων που υποστήριζε το ακριβώς αντίθετο».

Επικρίνει επίσης την κυβέρνηση γιατί «τα τεστ που θα υποχρεούνται να κάνουν εβδομαδιαίως ή δις εβδομαδιαίως οι ανεμβολίαστοι, [πρέπει] να γίνονται με δικά τους έξοδα, αποκλειστικά σε ιδιωτικά εργαστήρια». Χαρακτηρίζει «θατσερισμό» την πολιτική της κυβέρνησης και προσθέτει, «Δεν υπάρχει Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Δεν υπάρχει Πρόνοια, δεν υπάρχει προστασία από το Κράτος. Είμαστε όλοι απλά ένα συνεχές "λεφτόδεντρο" για ιδιωτικά συμφέροντα. Ο πολίτης όχι απλά θα πληρώνει από την άδεια τσέπη του για κάτι που οφείλει να παρέχει ένα στοιχειωδώς ανθρώπινο κράτος, αλλά δεν θα το παρέχει καν στο κράτος ώστε να ενισχύσει (αν ήταν αυτό το πρόβλημά του) τις ελλιπείς δομές του. Όλα στους ιδιώτες! Η υγεία σας, η ευκαιρία πλουτισμού μας».

Το ΜέΡΑ 25 υποστηρίζει την ανάγκη να «στήσουν το δημόσιο δίκτυο κέντρων μαζικών δωρεάν τεστ» και σημειώνει ότι είναι «τόσο μεγάλη είναι η ιδιωτικομανία της Μητσοτάκης ΑΕ που δεν διστάζει να σπρώξει ακόμα και τους φοιτητές στον γκισέ του ιδιωτικού διαγνωστικού κέντρου».

