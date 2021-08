Οικονομία

Κορονοϊός - Σταϊκούρας: Δεν είναι επιλογή της κυβέρνησης ένα lockdown

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σήμερα η 2η πληρωμή της πρώτης αρωγής προς τους πυρόπληκτους. Τι είπε για φοροελαφρύνσεις.



«Η ωφέλεια από τη μη λήψη αυστηρών περιοριστικών μέτρων είναι πολλαπλάσια του κόστους από τη μη εύρυθμη λειτουργία κάποιων τομέων της οικονομίας», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας κληθείς να σχολιάσει τις σημερινές ανακοινώσεις του υπουργού Υγείας για το ανεμβολίαστο τμήμα του πληθυσμού.

Επεσήμανε δε, ότι «δεν είναι επιλογή της κυβέρνησης ένα lockdown. Έχει κόστος και για την πραγματική οικονομία και για τα δημόσια οικονομικά. Συνεχίζουμε μέσα από επιχειρήματα να προσπαθούμε να πείσουμε και το υπόλοιπο κομμάτι της κοινωνίας να εμβολιαστεί. Αλλά ταυτόχρονα οφείλουμε να πάρουμε και συγκεκριμένα μέτρα για να γίνει η ταχύτερη επιστροφή στην κανονικότητα σε ό,τι αφορά στην ιδιωτική και δημόσια ασφάλεια».

Μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ, και ερωτηθείς στη συνέχεια για το κόστος από τη μείωση στην οικονομική δραστηριότητα λόγω της μη εισόδου των ανεμβολίαστων σε κλειστούς χώρους (εστίαση, κινηματογράφους κ.ά.), ο υπουργός είπε πως «οποιοσδήποτε περιορισμός στην εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας έχει κόστος για την οικονομία, άρα θα έχει ένα κόστος (για το οποίο ανέφερε ότι δεν μπορεί να γίνει ακριβής μέτρηση)». Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι «από την άλλη πλευρά θα πρέπει κάποιος να μετρήσει και το κόστος να μην λειτουργούσε καθόλου αυτό το τμήμα της οικονομίας, λόγω πολύ πιο αυστηρών περιοριστικών μέτρων. 'Αρα, η ωφέλεια από τη μη λήψη αυστηρών περιοριστικών μέτρων είναι πολλαπλάσια του κόστους από τη μη εύρυθμη λειτουργία κάποιων τομέων της οικονομίας. Εκτιμούμε ότι με αυτούς τους όρους η πραγματική οικονομία θα λειτουργήσει ικανοποιητικά».

Ο κ. Σταϊκούρας ανέφερε, παράλληλα, ότι σήμερα θα γίνει η 2η πληρωμή της πρώτης αρωγής προς τους πυρόπληκτους. Θα αφορά σε 1.214 μοναδιαία ΑΦΜ και θα δοθούν 6,7 εκατ. ευρώ. Τα 640 ΑΦΜ αφορούν σε στεγαστική συνδρομή, τα 481 ΑΦΜ σε οικοσκευή και τα 620 ΑΦΜ σε επιχειρήσεις. Ενώ, σήμερα υπογράφηκε και ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 500 εκατ. ευρώ για να καλυφθούν πλήρως οι ζημιές σε νοικοκυριά, επιχειρήσεις, φυσικό περιβάλλον και ΟΤΑ. Όσον αφορά στον «Λογαριασμό κρατικής αρωγής» που άνοιξε στις 12 Αυγούστου, έως σήμερα έχουν κατατεθεί 5,2 εκατ. ευρώ από 345 πολίτες.

Ο υπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι έχουν «κλειδώσει» και το 2022 το «πάγωμα» της εισφοράς αλληλεγγύης για τον ιδιωτικό τομέα, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3 μονάδες και η μείωση του φόρου στις επιχειρήσεις από το 24% στο 22%. 'Αφησε δε ανοικτό το ενδεχόμενο να ανακοινωθούν από το βήμα της ΔΕΘ επιπρόσθετα η επέκταση του «παγώματος» της εισφοράς αλληλεγγύης στον δημόσιο τομέα και η περαιτέρω μείωση του ΕΝΦΙΑ. Είπε χαρακτηριστικά ότι «θέλουμε να βελτιώσουμε το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών και πρέπει να συνεχίζουμε να ενισχύουμε τη μείωση των φόρων και εισφορών, που εξαρτάται από τον δημοσιονομικό χώρο τα επόμενα χρόνια. Εάν υπάρξει επιπλέον χώρος, και αισιοδοξώ ότι θα υπάρξει, θα συζητήσουμε με τον πρωθυπουργό και θα προτεραιοποιηθούν οι περαιτέρω μειώσεις φόρων και εισφορών».

Σε ερώτηση για τον ρυθμό ανάπτυξης εφέτος, επανέλαβε ότι προς το παρόν παραμένει η πρόβλεψη του προϋπολογισμού για 3,6%, προσθέτοντας ότι με βάση τους πρόδρομους δείκτες «αυτή είναι ρεαλιστική, εφικτή και κατά πάσα πιθανότητα συντηρητική». Έφερε ως στοιχεία, το γεγονός ότι το οικονομικό κλίμα επέστρεψε στα προ πανδημίας επίπεδα, τους πολύ καλούς ρυθμούς ανόδου της βιομηχανικής παραγωγής, τη άνοδο κατά 41,7% της οικοδομικής δραστηριότητας, την αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών κατά 27,4% τον Ιούλιο σε σχέση με το 2019 (ρυθμός που βαίνει ανά μήνα αυξανόμενος, είπε, άρα αυξάνεται η κατανάλωση), τη μείωση των πτήσεων τουριστών κατά 31,9% έως τις 16 Αυγούστου σε σχέση με το 2019 (άρα κάλυψη του 70% του 2019) και την αύξηση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι σε 631 ευρώ από 557 ευρώ το 2019. Οι όποιες αλλαγές στο ΑΕΠ θα αποτυπωθούν στο προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού στις αρχές Οκτωβρίου, με βάση τα νεότερα στοιχεία, αλλά και τις ανακοινώσεις της ΕΛΣΤΑΤ στις 7 Σεπτεμβρίου για την ανάπτυξη το β' τρίμηνο εφέτος.

Σχετικά με το ενδεχόμενο νέας παράτασης στην προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, σχολίασε ότι «δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό από ό,τι έχει ανακοινωθεί». Πρόσθεσε ότι αντιλαμβάνεται τον φόρτο των λογιστών τον τελευταίο 1,5 χρόνο, αλλά υπάρχουν χρονικοί περιορισμοί και για την πληρωμή του ΕΝΦΙΑ. Επανέλαβε, τέλος, ότι έχουν υποβληθεί 5 εκατ. δηλώσεις που αντιστοιχούν σε 6,8 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα. Το 70% των εκκαθαριστικών είναι μηδενικά ή πιστωτικά, ενώ για το 30% που είναι χρεωστικά θα καταβληθούν σημαντικά λιγότεροι φόροι.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός – Ανεμβολίαστοι: σκληρή κριτική για τα νέα μέτρα από την αντιπολίτευση

Γαλάτσι: Συνελήφθη ο άνδρας που είχε πυροβολήσει ντελιβερά

Κορονοϊός - Δήμος Αθηναίων: προχωρά ο εμβολιασμός των αστέγων