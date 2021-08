Κοινωνία

Φωτιές σε Εύβοια και Βαρυμπόμπη: Ξεκίνησαν τα αντιπλημμυρικά έργα

Ήδη έχει ολοκληρωθεί η αντιπλημμυρική αναγνωριστική μελέτη και στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται να υλοποιηθούν οι επιμέρους μελέτες που εκπονούνται με ταχείς ρυθμούς.

Σε εξέλιξη βρίσκονται τα έργα υλοτομίας στις καμένες περιοχές της Εύβοιας και της Βαρυμπόμπης προκειμένου να καθαριστούν τα επικίνδυνα σημεία, να εξασφαλιστεί η πρόσβαση και να προχωρήσουν οι αντιπλημμυρικές και αντιδιαβρωτικές παρεμβάσεις ενόψει του χειμώνα.

Οι υλοτόμοι έχουν πιάσει δουλειά, ενώ για το σκοπό αυτό έγινε σύσκεψη χθες το απόγευμα στο Δημαρχείο Ιστιαίας Αιδηψού, στην οποία συμμετείχαν μεταξύ άλλων, ο Δήμαρχος Γιάννης Κοντζιάς, στελέχη του Δασαρχείου και της αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι της εταιρίας ΜΕΤΚΑ που στο πλαίσιο της κοινωνικής ευθύνης χρηματοδοτεί τα έργα, εκπρόσωποι των συνεταιρισμών υλοτόμων της Εύβοιας (που ανέλαβαν την εκτέλεση του έργων υπό την επίβλεψη του Δασαρχείου) και ομάδα ειδικών επιστημόνων (κυρίως δασολόγοι και καθηγητές Ορεινής Υδρονομίας) με επικεφαλής τον Δασολόγο- Περιβαλλοντολόγο, σύμβουλο του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Βάρρα.

Μεγάλα κομμάτια του δάσους έχουν μείνει ανέγγιχτα και «αφού η φύση ηρεμήσει και κάνει τη δουλειά της, τότε θα προχωρήσουμε και στην αναδάσωση», όπως έλεγαν χαρακτηριστικά.

