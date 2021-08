Οικονομία

Βόρεια Εύβοια: η ΔΕΗ ανάδοχος αποκατάστασης και αναδάσωσης

Ύστερα από πρωτοβουλία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα και του προέδρου του ομίλου ΔΕΗ.

Η ΔΕΗ αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση έργων αποκατάστασης και αναδάσωσης στις περιοχές της Βόρειας Εύβοιας, οι οποίες επλήγησαν από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από πρωτοβουλία του Υπουργού Κώστα Σκρέκα και του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου του ομίλου ΔΕΗ, Γιώργου Στάσση.

Στο πλαίσιο αυτό, η επιχείρηση θα χορηγήσει ποσό ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ για την υλοποίηση αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών παρεμβάσεων, αλλά και έργων αναδάσωσης στις πυρόπληκτες περιοχές. Για την απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών, η χορηγία θα διατεθεί απευθείας από τη ΔΕΗ στους τοπικούς Δασικούς Συνεταιρισμούς.

Οι εργασίες αποκατάστασης θα πραγματοποιηθούν σε περιοχές που χρήζουν άμεσης προστασίας από τη συνολική έκταση των περίπου 380.000 στρεμμάτων που υπάγεται στο Δασαρχείο Λίμνης και θα πιστοποιηθούν από το υπάρχον μόνιμο και το εποχικό προσωπικό που θα προσληφθεί στις Δασικές Υπηρεσίες για την κάλυψη των έκτακτων και επειγόντων αυξημένων αναγκών.

Ο κ. Σκρέκας, δήλωσε: «Η μεγάλη προσπάθεια για την ανασυγκρότηση των πυρόπληκτων περιοχών και την προστασία των δασικών οικοσυστημάτων είναι ήδη σε εξέλιξη. Η ΔΕΗ στηρίζει έμπρακτα την προσπάθεια αυτή, συμμετέχοντας ενεργά στην αποκατάσταση του φυσικού πλούτου στην περιοχή της Βόρειας Εύβοιας. Με τον καινοτόμο θεσμό του “αναδόχου αναδάσωσης” θέλουμε να ενισχύσουμε την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και να μεγιστοποιήσουμε την ανθεκτικότητά του απέναντι στην κλιματική κρίση που αποτελεί τη σημαντικότερη πρόκληση που αντιμετωπίζουμε».

Ο κ. Στάσσης, από την πλευρά του, ανέφερε: «Για τη ΔΕΗ η αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής κρίσης έχει μπει στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας για τα επόμενα χρόνια. Με γνώμονα την πολυετή δράση και εμπειρία στην αποκατάσταση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος αναλαμβάνουμε να στηρίξουμε τις πληγείσες περιοχές και τις τοπικές οικονομίες μέσω των τοπικών Δασικών Συνεταιρισμών, που γνωρίζουν τις ανάγκες της περιοχής καλύτερα από όλους μας. Η ΔΕΗ θα συνδράμει αποφασιστικά για την αντιμετώπιση αυτής της περιβαλλοντικής καταστροφής, με δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης και πάνω από όλα με απόλυτο σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον».

