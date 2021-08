Οικονομία

Θεοχάρης: πάνω από 6 εκατομμύρια τουρίστες στην Ελλάδα

Για τη θετική εικόνα του ελληνικού τουρισμού μίλησε ο Υπουργός που αναφέρθηκε και στον εσωτερικό τουρισμό.

Τη θετική εικόνα που παρουσιάζουν οι επιδόσεις του ελληνικού τουρισμού το φετινό καλοκαίρι αποτύπωσε ο υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης κατά τη διάρκεια συνέντευξης σε εκπομπή του στο Mega.

Ο κ. Θεοχάρης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «μέχρι στιγμής έχουμε ξεπεράσει τα 6 εκατομμύρια επισκέπτες από το εξωτερικό, λαμβάνοντας υπόψη και τα τελευταία στοιχεία του Αυγούστου. Τους τελευταίους δύο μήνες, δηλαδή τον Ιούλιο και Αύγουστο του 2021, φαίνεται ότι θα ξεπεράσουμε τα 2 εκατ. επισκέπτες, μια επίδοση που είχαμε να δούμε από το 2019. Μάλιστα, τον Ιούλιο για πρώτη φορά η χώρα μας ξεπέρασε την ίδια τη Γαλλία ως αγαπημένος προορισμός για τους Γάλλους. Δηλαδή οι Γάλλοι ταξίδεψαν περισσότερο προς την Ελλάδα από ό,τι στην ίδια τη χώρα τους. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Ξεπερνούν τους 450.000 οι Γάλλοι που έχουν έρθει στην Ελλάδα από την αρχή που ανοίξαμε τον τουρισμό μας. Και, δεδομένων των συνθηκών, είναι ένας μεγάλος αριθμός».

Ο υπουργός Τουρισμού χαρακτήρισε ως θετικά και ελπιδοφόρα τα δεδομένα από την τουριστική κίνηση της καλοκαιρινής περιόδου στην Ελλάδα. Παράλληλα, ο κ. Θεοχάρης τόνισε ότι «τα στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος δείχνουν τη σταδιακή άνοδο και επιβεβαιώνουν την επανεκκίνηση του ελληνικού τουρισμού. Αυτό είναι ευχάριστο και ελπίζουμε όλοι μας, τηρώντας τα μέτρα, να κρατήσουμε όσο γίνεται περισσότερο αυτή τη σεζόν και μέσα στον Σεπτέμβρη -γιατί όχι και ακόμη παραπέρα».

Ο κ. Θεοχάρης έκανε επίσης μνεία στο πρόσφατο δημοσίευμα των «Financial Times», στο οποίο περιλαμβάνεται τεκμηριωμένη ανάλυση για το πώς η Ελλάδα ανέκτησε καλύτερα από όλη την Ευρώπη τις αεροπορικές της θέσεις.

Σχετικά με τον εσωτερικό τουρισμό, ο κ. Θεοχάρης παρατήρησε ότι «φέτος έχει κινηθεί και αυτός με έναν ικανοποιητικό ρυθμό, κάτι που είχε να συμβεί πολλά χρόνια, δεδομένης και της οικονομικής κρίσης. Βοήθησαν σε αυτό το πρόγραμμα “Τουρισμός για Όλους”, καθώς και το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού. Σκοπεύουμε να επεκτείνουμε όσο γίνεται περισσότερο αυτά τα προγράμματα. Όσο μπορούμε θα τα αξιοποιούμε, θα τα κρατήσουμε ζωντανά και τις επόμενες χρονιές γιατί είδαμε ότι είχαν ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Το πρόγραμμα “Τουρισμός για Όλους” ισχύει και για το χειμώνα, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, άρα μπορούν να το αξιοποιήσουν και τότε όσοι δεν είχαν εμβολιαστεί το καλοκαίρι».

Ο υπουργός Τουρισμού αναφέρθηκε εκτενώς στο ζήτημα του εμβολιασμού και τις άμεσες επιπτώσεις του στον ελληνικό τουρισμό. Όπως είπε ο κ. Θεοχάρης, «όλοι πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Αυτοί οι οποίοι θα επιμείνουν να είναι ανεμβολίαστοι, για τους δικούς τους λόγους, θα έχουν περιορισμούς και υποχρεώσεις αν εργάζονται. Πρώτα απ' όλα εμείς οι ίδιοι πρέπει να τηρούμε τις αποστάσεις και τους κανόνες υγιεινής, να φοράμε μάσκες κ.τ.λ. Ο εμβολιασμός είναι η μόνη διέξοδος προς την ελευθερία όχι για τους άλλους, αλλά για τον ίδιο τον εαυτό μας και το στενό οικογενειακό μας περιβάλλον, τους ανθρώπους που αγαπάμε. Πρέπει να τους προστατεύσουμε. Επιστρέφοντας, κυρίως στις κατά τεκμήριο μεγάλες πόλεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη κ.ο.κ.), πρέπει να κάνουμε τεστ για να δούμε αν όλα πήγαν καλά με την επιστροφή, να κάνουμε ένα δεύτερο μέσα στις επόμενες ημέρες -αν βγει κάποιο θετικό να μείνουμε σε απομόνωση- και, τέλος, να προσέξουμε τους ηλικιωμένους στις πρώτες ημέρες, ειδικά στις περιπτώσεις που εκείνοι δεν έχουν εμβολιαστεί ακόμη. Η χώρα μας συνολικά τα πήγε καλά το φετινό καλοκαίρι. Ο αντίκτυπος όλης αυτής της προσπάθειας που καταβάλλεται στον τουριστικό κλάδο αφορά την εθνική μας οικονομία, διότι ο τουρισμός εμπλέκεται με όλη την παραγωγική δυναμικότητα της Ελλάδας. Αυτό είναι σημαντικό, όμως, δεν σημαίνει ότι πρέπει να χαλαρώσουμε ως προς την τήρηση των μέτρων».

