Πολιτική

Μητσοτάκης σε Φον ντερ Λάιεν: αναγκαία η ανάληψη πρωτοβουλιών για την κλιματική κρίση

Οι εξελίξεις στο Αφγανιστάν και η κλιματική κρίση στο επίκεντρο τηλεφωνικής επικοινωνίας του Κυριάκου Μητσοτάκη με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν.

Ο Πρωθυπουργός και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αντάλλαξαν απόψεις εν όψει της τηλεδιάσκεψης των ηγετών της G7 για τις εξελίξεις στο Αφγανιστάν.

Ακόμη, με αφορμή τόσο την επικείμενη ετήσια ομιλία της Προέδρου της Κομισιόν για την Κατάσταση της Ένωσης, όσο και τη Σύνοδο Κορυφής των εννέα μεσογειακών κρατών της Ε.Ε. (MED9EU) τον Σεπτέμβριο στην Κρήτη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι είναι αναγκαία η ανάληψη από τις μεσογειακές χώρες πρωτοβουλιών για την κλιματική κρίση, με έμφαση στις δασικές πυρκαγιές.

