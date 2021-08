Υγεία - Περιβάλλον

Κολύμπι για μωρά: Το Baby swimming είναι καλή ή κακή ιδέα;

Γράφει η Ευαγγελία Γκάρου, Παιδίατρος, Επιμελήτρια Παιδιατρικής Κλινικής Παίδων ΜΗΤΕΡΑ.

Τα προγράμματα baby swimming βοηθούν τα βρέφη να εξοικειωθούν με το νερό και να αναπτύξουν εμπιστοσύνη σε αυτό, μέσα από τη συμμετοχή τους σε ασφαλείς και ευχάριστες δραστηριότητες στην πισίνα. Έρευνες έχουν δείξει ότι μέσω του παιχνιδιού, της εξερεύνησης και της ενθάρρυνσης, αυτές οι δραστηριότητες μπορούν να οδηγήσουν στην εκμάθηση βασικών κινήσεων κολύμβησης και δεξιοτήτων που βοηθούν την ασφάλεια τους στο νερό.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν οι γονείς με τα βρέφη τους, υπό την καθοδήγηση ειδικευμένου εκπαιδευτή, σε ειδικά διαμορφωμένη πισίνα με ζεστό νερό (30 – 32°C) και με χαμηλό ύψος νερού.

Το νερό παρέχει στα βρέφη ένα οικείο σε αυτά περιβάλλον λόγω φυλογενετικής ανάμνησης. Με την κολύμβηση, τα παιδιά αποκτούν προσαρμοστικότητα στα ερεθίσματα, θάρρος, υψηλότερο βαθμό εμπιστοσύνης στον εαυτό τους, ενώ ταυτόχρονα γίνονται πια ανεξάρτητα. Παράλληλα ισχυροποιείται το ανοσοποιητικό τους σύστημα, ενώ ο ύπνος τους γίνεται πιο ευχάριστος και ήρεμος, αφού το νερό ρυθμίζει τον μυϊκό τους τόνο και τους δημιουργεί μια αίσθηση χαλάρωσης. Η συμμετοχή των γονιών ενδυναμώνει τη σχέση μεταξύ γονιού – παιδιού, ενώ η επαφή με άλλα βρέφη, συμβάλλει στην κοινωνικότητα και την ευφυΐα.

Η προτεινόμενη ηλικία για την έναρξη της βρεφικής κολύμβησης είναι η ηλικία των 4 – 6 μηνών. Έρευνες έχουν δείξει ότι μωρά μητέρων με ιστορικό αλλεργίας ή άσθματος, τα οποία συμμετείχαν σε προγράμματα βρεφικής κολύμβησης πριν την ηλικία των 6 μηνών παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο να εμφανίσουν συριγμό αργότερα.

Νεότερες έρευνες έχουν δείξει ότι μπορεί να υπάρχει σχέση μεταξύ βρεφικής κολύμβησης και αναπνευστικών προβλημάτων στα παιδιά. Τα προϊόντα χλωρίωσης που χρησιμοποιούνται για την απολύμανση των πισίνων σε συνδυασμό με νιτρικά προϊόντα που προέρχονται από τον ιδρώτα, το σάλιο και τα ούρα, παράγουν επικίνδυνα υποπροϊόντα όπως οι χλωραμίνες, που είναι υδατοδιαλυτές. Ένα τρίτο υποπροιόν, η τριχλωραμίνη, είναι μη υδατοδιαλυτό αέριο το οποίο απελευθερώνεται αμέσως στην ατμόσφαιρα και προκαλεί τη χαρακτηριστική μυρωδιά της χλωρίνης. Τα συσσωρευθέντα αυτά αέρια μπορούν να ευθύνονται για βλάβες στο βρογχικό επιθήλιο και, ως εκ τούτου, την εμφάνιση άσθματος και υποτροπιάζουσας βρογχίτιδας αργότερα, ιδιαίτερα σε παιδιά με ιστορικό ατοπίας. Υπάρχουν όμως και εναλλακτικές μέθοδοι απολύμανσης όπως το όζον, το οποίο θεωρείται ότι δεν έχει βλαβερές συνέπειες στον οργανισμό.

Χρήσιμες Συμβουλές και Οδηγίες

Βεβαιωθείτε ότι η πισίνα πληροί τους σωστούς κανόνες απολύμανσης ώστε να υπάρχουν λίγες πιθανότητες λοιμώξεων από το νερό.

Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία του νερού είναι η κατάλληλη (γύρω στους 30 – 32°C).

Η διάρκεια παραμονής στο νερό δεν είναι μεγάλη.

Φορέστε στο παιδί ειδικές αδιάβροχες πάνες.

Να μην κολυμπά, αν παρουσιάζει συμπτώματα ίωσης ανώτερου αναπνευστικού ή γαστρεντερίτιδας.

Αν παρουσιάσει υποτροπιάζοντα επεισόδια ωτίτιδας ενώ συμμετέχει σε κολύμβηση, τότε ξανασκεφτείτε το.

Αν καταπιεί μεγάλες ποσότητες νερού, συμβουλευτείτε το γιατρό σας, διότι μπορεί να προκληθεί υπονατριαιμία, δηλητηρίαση με νερό και σπασμοί.

Διασκεδάστε στο μάθημα, αλλά ποτέ μην εφησυχάσετε νομίζοντας ότι το παιδί σας είναι ασφαλές και ξέρει να κολυμπήσει.

