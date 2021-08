Κόσμος

Ιταλία: Νεκρό παιδί σε κατάρρευση κτηρίου (εικόνες)

Τραγωδία στην Ιταλία με θύμα ένα παιδάκι μόλις 4 ετών.

Ένας 4χρονος σκοτώθηκε σε κατάρρευση κτηρίου που προκάλεσε έκρηξη.

Το δυστύχημα συνέβη της Τρίτη, στο Τορίνο, στην Ιταλία.

Οι Πυροσβέστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τρία ακόμα άτομα από τα συντρίμμια, μεταξύ των οποίων και η μητέρα του παιδιού.

Η γυναίκα νοσηλεύεται με την κατάσταση της υγείας της να χαρακτηρίζεται κρίσιμη.

Οι έρευνες για επιζώντες στο κτήριο συνεχίστηκαν για ώρες.

Παράλληλα, έρευνες διεξάγονται για τα αίτια της έκρηξης, που προκάλεσε το δυστύχημα.

