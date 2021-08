Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τρίτης

Σε ποιες περιοχές εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, φορείς του νέου ιού. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Ξεπέρασαν κατά πολύ το φράγμα των 4.500 τα νέα κρούσματα που ανακοινώθηκαν την Τρίτη. Παράλληλα, αυξήθηκε ο αριθμός των ασθενών που υπέκυψαν από επιπλοκές του κορονοϊού, ενώ αυξάνεται σταδιακά και ο αριθμός των διασωληνωμένων στις ΜΕΘ ανά την επικράτεια.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε την Τρίτη 4608 νέα κρούσματα εκ των οποίων 27 είναι εισαγόμενα και 23 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Όσον αφορά στη γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων, στην Αττική εντοπίστηκαν 1096, στη Θεσσαλονίκη 402, στην Ηλεία 232, στην Αχαΐα 184, στο Ηράκλειο 161, στη Μεσσηνία 146, στην Καβάλα 128, στη Ρόδο 122, στην Κοζάνη 114, στην Εύβοια 105, στη Λάρισα 104, στα Χανιά 89, στον Έβρο 69 και στο Ρέθυμνο 60.

Έντονος προβληματισμός προκύπτει από τα δεδομένα της έρευνας στα λύματα, καθώς σε κάποιες περιοχές το ιικό φορτίο παρουσίαζει αύξηση έως 292%.

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά Περιφερειακή Ενότητα

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

