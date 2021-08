Πολιτική

Ο Νίκος Χαρδαλιάς κοντά στους πιλότους των ελικοπτέρων πυρόσβεσης (εικόνες)

Λίγες ημέρες μετά την περιπέτεια με την υγεία του βρέθηκε στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας μαζί με τον Πρέσβυ των ΗΠΑ στη χώρα μας, Τζέφρι Πάιατ.

Στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας μετέβη σήμερα ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, μαζί με τον Πρέσβυ των ΗΠΑ στη χώρα μας, Τζέφρι Πάιατ, όπου από κοινού ευχαρίστησαν θερμά τους πιλότους των ελικοπτέρων Erickson S-64 και Bell 214 για την προσφορά τους στο έργο της αεροπυρόσβεσης.

Τόσο ο Νίκος Χαρδαλιάς όσο και ο Τζέφρι Πάιατ είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τα πληρώματα των ελικοπτέρων και να τους εκφράσουν το θαυμασμό τους για το δύσκολο έργο που επιτελούν, καθώς και την αμέριστη ευγνωμοσύνη τους για την αφοσίωσή τους στο καθήκον και την αυταπάρνηση με την οποία καθημερινά δίνουν τη μάχη της αεροπυρόσβεσης.

Σημειώνεται ότι τα ελικόπτερα Erickson S-64 και Bell 214 είναι αμερικανικής κατασκευής, ενώ από πλευράς ΗΠΑ, διετέθη στη χώρα μας ένα P-8 αναγνωριστικό αεροσκάφος για παροχή συνδρομής κατά τις πρόσφατες πυρκαγιές που έπληξαν τη χώρα. Με την ευκαιρία αυτή, ο Νίκος Χαρδαλιάς ευχαρίστησε θερμά τον Πρέσβυ των ΗΠΑ για την έμπρακτη βοήθεια προς την Ελλάδα για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, ενώ συζητήθηκε η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών σε ζητήματα αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών και γενικότερα, διαχείρισης εκτάκτων αναγκών.

