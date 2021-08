Κοινωνία

Αθήνα: κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Τετάρτη

Τι αλλάζει στο κέντρο της Αθήνας και τα δρομολόγια του τραμ λόγω του αγώνα δρόμου και των έργων.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε εφαρμογή αύριο, Τετάρτη 25 Αυγούστου, στο κέντρο της Αθήνας, λόγω της διεξαγωγής του αγώνα δρόμου «SNF Nostos RUN» καθώς και εργασιών που θα ακολουθήσουν και θα εκτελεστούν από την Περιφέρεια Αττικής στη συμβολή των οδών Αμαλίας και Σουρή.

Επιπλέον, λόγω εργασιών λείανσης τροχιόδρομου, που εκτελούνται τις τελευταίες μέρες στο δίκτυο του Τραμ, η κυκλοφορία του μέσου θα μεταβληθεί ως εξής:

την Τρίτη, 24 Αυγούστου 2021 από τις 23:00 μέχρι και τη λήξη των δρομολογίων, τα οχήματα θα τερματίζουν στη στάση «Κασομούλη»

την Πέμπτη, 26 και την Παρασκευή, 27 Αυγούστου 2021, από τις 23:00 μέχρι και τη λήξη των δρομολογίων, τα οχήματα θα τερματίζουν στη στάση «Μπακνανά».