Γυναικοκτονία στη Θεσσαλονίκη: “Καταπέλτης” ο εισαγγελέας

Την Παρασκευή απολογείται ο 48χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία της συντρόφου του.

Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή πήρε από την Ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, ο 48χρονος που κατηγορείται ότι σκότωσε με μαχαίρι την 56χρονη σύντροφό του μέσα στο διαμέρισμα όπου ζούσε, στην περιοχή Ανάληψη.

Εις βάρος του ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, βία κατά υπαλλήλων (επειδή αντιστάθηκε κατά την προσαγωγή του), δήλωση ψευδών στοιχείων και φθορά σε πράγματα με φωτιά (την έθεσε σε έγγραφο μετά το φονικό, καθώς βρισκόταν σε αυτοσχέδιο πάρκινγκ). Ακολούθως παραπέμφθηκε στην αρμόδια Ανακρίτρια, από την οποία αιτήθηκε προθεσμία και μέχρι να απολογηθεί παραμένει υπό κράτηση.

Ο 48χρονος, υπήκοος Γεωργίας, κατά την μεταγωγή του στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης ήταν αμίλητος, ενώ το αριστερό του χέρι ήταν τυλιγμένο με επίδεσμο. Απολογούμενος προανακριτικά φέρεται να ομολόγησε την πράξη του, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., ενώ ανέφερε ότι τον τελευταίο καιρό υπήρχαν εντάσεις με την σύντροφό του.

Η 56χρονη, με καταγωγή από τη Γεωργία, σκόπευε, σύμφωνα με το περιβάλλον της, να διακόψει τη σχέση τους λόγω των συνεχών προστριβών που είχε μαζί του. Το έγκλημα διαπράχθηκε χθες το μεσημέρι στο διαμέρισμα ημιωρόφου όπου ζούσε το θύμα στην οδό Γραβιάς 47. Εντοπίστηκε μέσα σε λίμνη αίματος, φέροντας πολλαπλά χτυπήματα από μαχαίρι τα οποία αποδείχθηκαν θανατηφόρα.

Μάρτυρες κατέθεσαν στην αστυνομία ότι άκουσαν την γυναίκα να εκλιπαρεί τον 48χρονο να μην την σκοτώσει, ενώ τον είδαν να εγκαταλείπει το σπίτι, αφού πρώτα το κλείδωσε, με αιματοβαμμένα χέρια και ρούχα. Η αστυνομία εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό και εντοπίστηκε λίγες ώρες αργότερα στην περιοχή Καραμπουρνάκι, στην Καλαμαριά, οπότε και προσήχθη στο Αστυνομικό Μέγαρο της Θεσσαλονίκης.

