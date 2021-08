Κόσμος

Κορονοϊός – Ισραήλ: 3η δόση εμβολίου σε άτομα άνω των 30

Μειώνεται το ηλικιακό όριο για τη χορήγηση της τρίτης δόσης του εμβολίου κατά του κορονοϊού στο Ισραήλ.

Οι ισραηλινές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα ότι μειώνουν στην ηλικία των 30 ετών το όριο για τη χορήγηση της τρίτης αναμνηστικής δόσης κατά του κορονοϊού προκειμένου να καταπολεμήσουν την αύξηση των μολύνσεων που συνδέεται με την παραλλαγή Δέλτα.

"Η χορήγηση μιας τρίτης δόσης του εμβολίου κατά της Covid-19 επιτρέπεται για τα άτομα ηλικίας 30 ετών και άνω από σήμερα", ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας.

Η ανακοίνωση αναφέρει ότι η απόφαση του υπουργείου Υγείας να μειώσει την ηλικία για τη χορήγηση μιας τρίτης δόσης του εμβολίου των Pfizer/BioNtech από τα 40 έτη στα 30 έτη λαμβάνεται μετά τη σύσταση των ειδικών συμβούλων του, της ειδικής ομάδας επιδημιολόγων του και της επιτροπής εμβολίων.

Οι αναμνηστικές δόσεις χορηγούνται σε ανθρώπους που έκαναν τη δεύτερη δόση τουλάχιστον πριν από πέντε μήνες.

