Η στήριξη των πυρόπληκτων επιχειρήσεων στη συνάντηση Μητσοτάκη – Χατζηθεοδοσίου

Με τον νέο πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός σήμερα.

Ο σχεδιασμός της κυβέρνησης για τη στήριξη των επιχειρήσεων στις πυρόπληκτες περιοχές, ήταν μεταξύ άλλων το θέμα που συζητήθηκε κατά τη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας Γιάννη Χατζηθεοδοσίου.

Κατά τη συνάντηση η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα το απόγευμα συζητήθηκε επίσης η στενότερη συνεργασία των Επιμελητηρίων με τα Υπουργεία και η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω των πόρων του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ο πρωθυπουργός κατέγραψε τις προτάσεις των επιμελητηρίων και διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση θα είναι δίπλα στον επιχειρηματικό κόσμο.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης και ο προεδρεύων του ΕΒΕΑ Γιάννης Μπρατάκος.

