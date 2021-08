Life

Σάσα Μπάστα: Στο νοσοκομείο η τραγουδίστρια

Η ανάρτησή της μέσα από το νοσοκομείο και οι λόγοι που την οδήγησαν εκεί.

Στο κέντρο Υγείας Μυκόνου βρίσκεται τις τελευταίες ώρες η Σάσα Μπάστα.

Η γνωστή τραγουδίστρια μετά από ένα λιποθυμικό επεισόδιο που είχε μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε πως έχει υπερκόπωση.

Την είδηση έκανε γνωστή η Σάσα Μπάστα μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η ίδια ευχαρίστησε τους γιατρούς για την περίθαλψη και την άμεση ανταπόκριση τους, ενώ όπως ανέφερε κάθε καλοκαίρι παθαίνει το ίδιο.

