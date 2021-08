Life

Ο Τομ Κρουζ προσγειώθηκε με ελικόπτερο στον κήπο οικογένειας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκ έπαθε μία οικογένεια στη Βρετανία, όταν είδε να προσγειώνεται με ελικόπτερο στον κήπο της ο Τομ Κρουζ!

Ελικόπτερο που μετέφερε τον Τομ Κρουζ προσγειώθηκε στον κήπο μιας οικογένειας, στην κομητεία Ουόρικσιρ στην Αγγλία, επειδή το αεροδρόμιο της περιοχής στο Κόβεντρι ήταν κλειστό.

Ο Τομ Κρουζ, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Ηνωμένο Βασίλειο για τα γυρίσματα της νέας ταινίας «Mission: Impossible», προσγειώθηκε στον κήπο της Άλισον Γουέμπ.

Σύμφωνα με το BBC, η οικογένεια, που ζει στο Μπάγκιντον του Ουόρικ, δεν γνώριζε εκ των προτέρων ότι ο Τομ Κρουζ ήταν στο ελικόπτερο και είχε ενημερωθεί μόνο ότι επέβαινε ένας ανώνυμος «VIP που είχε καθυστερήσει να φθάσει στον προορισμό του».

Ο σταρ του Χόλιγουντ δεν βιαζόταν πολύ, ωστόσο, καθώς φωτογραφήθηκε και πρόσφερε δωρεάν βόλτα με το ελικόπτερο στα παιδιά της Γουέμπ και του συντρόφου της.

Ειδήσεις σήμερα:

Σάσα Μπάστα: Στο νοσοκομείο η τραγουδίστρια

Ιταλία: Νεκρό παιδί σε κατάρρευση κτηρίου (εικόνες)

Αθήνα: κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Τετάρτη