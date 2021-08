Αθλητικά

Παραολυμπιακοί Αγώνες: στη “μάχη” 44 Έλληνες αθλητές

Οι Παραολυμπιακοί Αγώνες 2020 ξεκίνησαν στο Τόκιο με την τελετή έναρξης, καθώς η Ιαπωνία παλεύει με τη χειρότερη έξαρση Covid-19 μέχρι στιγμής, καταγράφοντας καθημερινά κρούσματα και παρουσιάζοντας αυξημένη πίεση στο σύστημα υγείας.

Ύστερα από 5 χρόνια αναμονής οι Έλληνες αθλητές και οι Ελληνίδες αθλήτριες με αναπηρία αγωνίζονται για διακρίσεις και μετάλλια. Στη μεγάλη γιορτή του αθλητισμού, που θα διεξαχθεί έως τις 5 Σεπτεμβρίου, θα συμμετάσχουν συνολικά 44 Έλληνες αθλητές και αθλήτριες, καθώς και τέσσερις συνοδοί αθλητές, οι οποίοι θα αγωνιστούν σε 11 αθλήματα.

Συγκεκριμένα, τα μέλη της ελληνικής αποστολής θα συμμετάσχουν στα εξής αγωνίσματα: Στίβος, Κολύμβηση, Άρση Βαρών σε πάγκο, Μπότσια, Ξιφασκία με Αμαξίδιο, Σκοποβολή, Τοξοβολία, Αντισφαίριση με Αμαξίδιο, Επιτραπέζια Αντισφαίριση, Ποδηλασία και Τζούντο.

Την Τετάρτη, 25 Αυγούστου 2021, θα ξεκινήσουν τρία αγωνίσματα στα οποία συμμετέχουν Έλληνες αθλητές. Η κολύμβηση, ξιφασκία με αμαξίδιο και επιτραπέζια αντισφαίριση θα μετάσχουν στην πρεμιέρα των Παραολυμπιακών Αγώνων «Τόκιο 2020».

Ο «χρυσός» Παραολυμπιονίκης του Ρίο, Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης, και ο κάτοχος τριών μεταλλίων σε Παραολυμπιακούς Αγώνες, Αριστείδης Μακροδημήτρης, είναι οι δύο από τους συνολικά τέσσερις Έλληνες αθλητές που θα αγωνιστούν στα προκριματικά της κολύμβησης κατά τη διάρκεια της 1ης ημέρας. Το απόγευμα θα διεξαχθούν οι τελικοί. Οι άλλοι αθλητές είναι οι Γεράσιμος Λιγνός και Αλέξανδρος Λεργιός. Στον τελικό, λόγω μικρής συμμετοχής, έχει προκριθεί ήδη ο Δημήτρης Καρυπίδης.

Στην ξιφασκία με αμαξίδιο και συγκεκριμένα στη σπάθη Β` κατηγορίας αγωνίζεται ο «ασημένιος» Παραολυμπιονίκης του Ρίο, Πάνος Τριανταφύλλου, ενώ στην σπάθη Α` θα εκπροσωπηθούμε από τον Βασίλη Ντούνη. Τις υποχρεώσεις του στον όμιλο που δημιουργήθηκε στην κλάση 6 των ορθίων στην επιτραπέζια αντισφαίριση, θα ξεκινήσει και ο Μάριος Χατζηκυριάκος.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της πρεμιέρας (ώρες Ελλάδας):

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ (Καρυπίδης, Μακροδημήτρης, Λιγνός, Λεργιός, Μιχαλεντζάκης)

3:29 100μ. ύπτιο - S2 σειρές : Αριστείδης Μακροδημήτρης

4:39 100μ. πεταλούδα - S13 σειρές: Γεράσιμος Λιγνός

4:56 200μ. ελεύθερο - S5 σειρές: Αλέξανδρος Λεργιός

5:25 100μ. ελεύθερο - S8 σειρές: Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης

Τελικοί

11:20 100μ. ύπτιο S1: Δημήτρης Καρυπίδης

11:31 100μ. ύπτιο S2

13:32 100μ. πεταλούδα S13

13:52 200μ. ελεύθερο S5

14:18 100μ. ελεύθερο S8\

ΞΙΦΑΣΚΙΑ ΜΕ ΑΜΑΞΙΔΙΟ (Ντούνης & Τριανταφύλλου)

Σπάθη Α` & Β` κατηγορία

03:00-05:00: Προκριματικά (όμιλοι)

06:00-06:45: Γύρος 16

07:00-07:45: Προημιτελικά

09:30-10:15: Ημιτελικά

10:00-13:30: Τελικοί - Αγώνες για 3η θέση

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ (Χατζηκυριάκος)

Κλάση 6 Ορθίων

06:20 Χατζηκυριάκος-Βαλέρα (Ισπανία) - Τραπέζι 4

